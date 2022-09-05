«Ростелеком» и управление образования поймали на нарушении при заключении контракта

Posted 5 сентября 2022, 13:22
Published 5 сентября 2022, 13:22
Modified 2 октября, 14:24
Updated 2 октября, 14:24
В декабре 2021 года управление образования Старооскольского горокруга заключило муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком». Компания обязалась оказывать ведомству услуги местной, внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи, а также по передаче внутренней телеграммы.
Сумма контракта составила 181,9 тыс. рублей. Действует он в течение всего 2022 года. Контракт с «Ростелекомом» заключили как с единственным поставщиком.
У прокуратуры возникли вопросы к этой сделке. По закону закупку у единственного поставщика могут проводить в случае, если услуга относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Их список определён постановлением правительства РФ. Однако в нём нет услуг по предоставлению международной и междугородной связи. Таким образом, оператором могло быть не только ПАО «Ростелеком», но и другие компании. Прокуратура в связи с этим посчитала, что контракт в части оказания услуг заключён с нарушением.
В связи с этим первый зампрокурора региона подал иск к «Ростелекому» и старооскольскому управлению образования. Он требовал признать недействительным в силу ничтожности приложение к контракту в части об оказании услуг междугородной и международной телефонной связи.
Арбитражный суд Белгородской области требования зампрокурора удовлетворил. Помимо этого, с «Ростелекома» взыскали госпошлину в 3 тыс. рублей.
Решение может быть обжаловано.
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