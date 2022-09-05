«Ростелеком» и управление образования поймали на нарушении при заключении контракта

У прокуратуры возникли вопросы к этой сделке. По закону закупку у единственного поставщика могут проводить в случае, если услуга относится к сфере деятельности субъектов естественных монополий. Их список определён постановлением правительства РФ. Однако в нём нет услуг по предоставлению международной и междугородной связи. Таким образом, оператором могло быть не только ПАО «Ростелеком», но и другие компании. Прокуратура в связи с этим посчитала, что контракт в части оказания услуг заключён с нарушением.