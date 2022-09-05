Подрядчика для строительства администрации под Белгородом выбрали с третьей попытки

Posted 5 сентября 2022, 17:30
Published 5 сентября 2022, 17:30
Modified 2 октября, 14:29
Updated 2 октября, 14:29
На госзакупках появился контракт на выполнение строительно-монтажных работ здания администрации в посёлке Северный. Заказчик работ — администрация посёлка Северный. Контракт заключили с ООО «Инвест-Строй». Стоимость работ оценили в 39 259 520 рублей. Средства направят из бюджета посёлка Северный.
Работы должны быть выполнены до 1 декабря 2024 года.
Согласно техзаданию, «Инвест-Строй» должен выполнить земляные и свайные работы, возвести фундамент и основание здания, выполнить фасадные и внутренние отделочные работы. Помимо этого, подрядчику предстоит выполнить устройство внутренних санитарно-технических, электротехнических, трубопроводных, слаботочных систем.
В список работ также вошли пусконаладочные работы, устройство наружных электрических систем, монтаж технологического оборудования, наружных сетей водоснабжения, сетей теплоснабжения и газоснабжения.
Напомним, что о строительстве нового здания администрации в Северном сообщили в начале февраля. На разработку проекта планировали потратить 1,1 млн рублей. Здание появится на улице Лесной, 56а.
Подрядчика для строительства администрации под Белгородом не выбрали из-за жалобы. Победителем аукциона стала строительная компания ООО «Век». Однако определение поставщика отменили. В чём суть жалобы — неизвестно.
Позже цену строительства администрации сократили. В начале апреля начальная цена контракта составляла 40,9 млн рублей, затем сумму снизили до 37,4 млн рублей.
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