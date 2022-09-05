Опрос: нужно ли отмечать день рождения Белгорода 11 сентября?

Posted 5 сентября 2022, 07:13
Published 5 сентября 2022, 07:13
Modified 11 сентября, 17:24
Updated 11 сентября, 17:24
Губернатор Вячеслав Гладков поднял вопрос о том, стоит ли отмечать день рождения Белгорода 11 сентября. В областном центре признан именно день освобождения города 5 августа, а дня рождения в праздничном календаре нет.
Тот же опрос редакция «Бел.Ру» проводила в начале августа. Тогда мнения читателей разделились: 39,7% респондентов ответили, что Дня города вполне достаточно, а 39,4% посчитали, что и день рождения тоже нужен.
В преддверии 11 сентября «Бел.Ру» вновь предлагает читателям высказать своё мнение.