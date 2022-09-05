bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 сентября 2022, 07:13

Published 5 сентября 2022, 07:13

Modified 11 сентября, 17:24

Updated 11 сентября, 17:24

Опрос: нужно ли отмечать день рождения Белгорода 11 сентября?

5 сентября 2022, 07:13
Сюжет
Новости Белгорода
Этот вопрос поднял губернатор Вячеслав Гладков. Редакция «Бел.Ру» в связи с этим вновь интересуется мнением читателей.

Губернатор Вячеслав Гладков поднял вопрос о том, стоит ли отмечать день рождения Белгорода 11 сентября. В областном центре признан именно день освобождения города 5 августа, а дня рождения в праздничном календаре нет.

Тот же опрос редакция «Бел.Ру» проводила в начале августа. Тогда мнения читателей разделились: 39,7% респондентов ответили, что Дня города вполне достаточно, а 39,4% посчитали, что и день рождения тоже нужен.

В преддверии 11 сентября «Бел.Ру» вновь предлагает читателям высказать своё мнение.

Нужно ли отмечать день рождения Белгорода 11 сентября?
Проголосовало: 393 чел.
#Инна Рогова#Город#Опросы#Опрос#День рождения#Новости Белгорода#11 сентября#5 августа#Белгород#День освобождения
Подпишитесь
Популярное