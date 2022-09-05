Мэрия Белгорода хочет забрать здание кинотеатра «Русич» и землю под ним

Posted 5 сентября 2022, 13:01
Published 5 сентября 2022, 13:01
Modified 2 октября, 14:27
Updated 2 октября, 14:27
В Арбитражный суд Белгородской области обратилась администрация областного центра. Ответчик — компания «Белгородский кинопоказ».
Городские власти потребовали расторгнуть договор купли-продажи арендуемого нежилого здания и земельного участка муниципального фонда, который находится в областном центре на проспекте Ватутина, 8 — кинотеатр «Русич».
Также мэрия потребовала прекратить права собственности ответчика на здание кинотеатра площадью 3022,9 «квадрата» и на земельный участок под ним общей площадью 5596 «квадрата».
Ещё истец потребовал восстановить запись о госрегистрации права собственности на землю и здание за городом. Также мэрия попросила суд обязать компанию «Белгородский кинопоказ» возвратить земельный участок и здание в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.
Суд заявление городских властей принял и назначил предварительное заседание на 28 сентября.
Журналисты «Бел.Ру» обратились за комментарием к директору кинотеатра «Русич» Денису Загребайлову. Он предположил, что по данному делу может быть заключено мировое соглашение и кинотеатр останется на прежнем месте.
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