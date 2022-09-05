Денис Мацуев приедет в Белгород с музыкальным фестивалем

Народный артист РФ выступит в первый день фестиваля — 24 сентября. Концерт пройдёт в сопровождении симфонического оркестра Белгородской филармонии. Помимо этого, в первый фестивальный день выступят Гайк Казазян (скрипка), Ирина Поливанова (сопрано), а также победители всероссийских и международных юношеских конкурсов Полина Тхай (виолончель) и Елисей Мысин (фортепиано). Для школьников и студентов в то же время проведут открытую репетицию с участием Дениса Мацуева и молодых исполнителей.