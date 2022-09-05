Денис Мацуев приедет в Белгород с музыкальным фестивалем

Posted 5 сентября 2022, 10:25
Published 5 сентября 2022, 10:25
Modified 2 октября, 14:24
Updated 2 октября, 14:24
В Белгород вновь приедет прославленный пианист, народный артист РФ Денис Мацуев. В этот раз с его участием в областном центре пройдёт музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений».
Народный артист РФ выступит в первый день фестиваля — 24 сентября. Концерт пройдёт в сопровождении симфонического оркестра Белгородской филармонии. Помимо этого, в первый фестивальный день выступят Гайк Казазян (скрипка), Ирина Поливанова (сопрано), а также победители всероссийских и международных юношеских конкурсов Полина Тхай (виолончель) и Елисей Мысин (фортепиано). Для школьников и студентов в то же время проведут открытую репетицию с участием Дениса Мацуева и молодых исполнителей.
25 сентября в филармонии выступят победители Международного конкурса молодых пианистов Grand piano competition и Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».
В 2022 году фестиваль «Денис Мацуев представляет: диалог поколений» проходит по всей России. Сам пианист является художественным руководителем проекта.
Отметим, что для Дениса Мацуева это не первое выступление в Белгороде. А в минувшем году маэстро сыграл на рояле на набережной Везёлки, после чего в шутку пообещал играть на площадке по пятницам после семи часов вечера.
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