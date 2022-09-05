Белгородцы в среднем тратили на оплату ЖКУ больше 8% своих доходов

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Доля расходов на оплату услуг составляла 8,3%. Это не самый высокий показатель в РФ, но и не самый низкий. Как следует из данных РИА «Новости», в Центральном Черноземье меньше доля расходов на ЖКУ была только в Курской области.

В Белгородской области доля потребительских расходов, потраченная на оплату услуг ЖКХ, у среднестатистической семьи составила 8,3%. Этот показатель актуален на 2021 год. В оплату услуг ЖКХ составители рейтинга включили затраты на топливо для отопления и освещения жилья. По доле расходов семей на ЖКУ Белгородская область в рейтинге заняла 14-е место. За год показатель уменьшился на 0,3 процентных пункта. В 2021 году семьи в регионе ежемесячно тратили на услуги в среднем 4402 рубля. Среди регионов Центрального Черноземья меньше доля расходов на ЖКУ была только в соседней Курской области (7,7%). Тратили куряне в среднем на эти цели 3677 рублей. Меньше, чем в Белгородской области, сумма расходов на ЖКУ была в Тамбовской и Липецкой областях. В первом регионе средняя сумма составила 3833 рубля в месяц. При этом в доле расходов оплата ЖКУ у тамбовской семьи занимала 10,6%. В Липецкой области на комуслуги тратили в среднем 3996 рублей, а доля расходов на эти цели составила 9%. Что касается Воронежской области, то там в среднем в месяц на оплату ЖКУ уходило 4425 рублей. В структуре расходов эта графа составляла 11,6%. В общем рейтинге наименьшая доля расходов на оплату ЖКУ наблюдалась в Дагестане (5,6%), Ингушетии (5,9%), Севастополе (7%). Вместе с тем наибольшую сумму в среднем тратили москвичи (10 366 рублей), жители Камчатского края (9919 рублей) и Магаданской области (9891 рубль), а наименьшую — в Калмыкии (3256 рублей), Чувашии (3384 рубля) и Дагестане (3556 рублей).