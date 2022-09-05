Белгородцы в среднем тратили на оплату ЖКУ больше 8% своих доходов

Posted 5 сентября 2022, 08:18
Published 5 сентября 2022, 08:18
Modified 2 октября, 14:24
Updated 2 октября, 14:24
В Белгородской области доля потребительских расходов, потраченная на оплату услуг ЖКХ, у среднестатистической семьи составила 8,3%. Этот показатель актуален на 2021 год. В оплату услуг ЖКХ составители рейтинга включили затраты на топливо для отопления и освещения жилья.
По доле расходов семей на ЖКУ Белгородская область в рейтинге заняла 14-е место. За год показатель уменьшился на 0,3 процентных пункта. В 2021 году семьи в регионе ежемесячно тратили на услуги в среднем 4402 рубля.
Среди регионов Центрального Черноземья меньше доля расходов на ЖКУ была только в соседней Курской области (7,7%). Тратили куряне в среднем на эти цели 3677 рублей.
Меньше, чем в Белгородской области, сумма расходов на ЖКУ была в Тамбовской и Липецкой областях. В первом регионе средняя сумма составила 3833 рубля в месяц. При этом в доле расходов оплата ЖКУ у тамбовской семьи занимала 10,6%. В Липецкой области на комуслуги тратили в среднем 3996 рублей, а доля расходов на эти цели составила 9%.
Что касается Воронежской области, то там в среднем в месяц на оплату ЖКУ уходило 4425 рублей. В структуре расходов эта графа составляла 11,6%.
В общем рейтинге наименьшая доля расходов на оплату ЖКУ наблюдалась в Дагестане (5,6%), Ингушетии (5,9%), Севастополе (7%). Вместе с тем наибольшую сумму в среднем тратили москвичи (10 366 рублей), жители Камчатского края (9919 рублей) и Магаданской области (9891 рубль), а наименьшую — в Калмыкии (3256 рублей), Чувашии (3384 рубля) и Дагестане (3556 рублей).
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]