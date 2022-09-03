Как дети пошли в школу, а белгородцы уезжали в Питер под хлопки: итоги недели

Это событие совпало в новостном потоке с большой очередью на ж/д вокзале: люди боялись опоздать на поезд, который следует до Санкт-Петербурга. После этого в Сети появилось множество фейков, где очередь на вокзале связывали с раздавшимися хлопками. Но на самом деле причины давки просты: ремонт одного из путей и большой поток пассажиров. А ещё в пункте досмотра вещей сломалась рентген-установка, и у одного из посетителей вокзала нашли запрещённый предмет. Люди же опаздывали на поезд и не хотели ждать решения проблемных ситуаций.