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Posted 3 сентября 2022, 07:53

Published 3 сентября 2022, 07:53

Modified 5 сентября 2022, 10:43

Updated 5 сентября 2022, 10:43

Как дети пошли в школу, а белгородцы уезжали в Питер под хлопки: итоги недели

3 сентября 2022, 07:53
Сюжет
Новости Белгорода
Важная для всех, кто причастен к обучению, неделя практически позади. Началась осень и новые проблемы. Например, со школьными автобусами и их водителями.

Ночная давка на вокзале и новые хлопки

Давно в Белгороде не было отзвуков спецоперации на Украине. Но эта неделя вновь подарила незабываемые ощущения от внезапных, но характерных звуков и следов в небе.

Поздним вечером 29 августа жители областного центра услышали громкие хлопки. Несмотря на то, что наш регион приграничный, и люди привыкли к подобным звукам за полгода, эффект неожиданности сыграл свою роль.

Это событие совпало в новостном потоке с большой очередью на ж/д вокзале: люди боялись опоздать на поезд, который следует до Санкт-Петербурга. После этого в Сети появилось множество фейков, где очередь на вокзале связывали с раздавшимися хлопками. Но на самом деле причины давки просты: ремонт одного из путей и большой поток пассажиров. А ещё в пункте досмотра вещей сломалась рентген-установка, и у одного из посетителей вокзала нашли запрещённый предмет. Люди же опаздывали на поезд и не хотели ждать решения проблемных ситуаций.

Следующее происшествие случилось ранним утром 31 августа. Теперь на звуки взрывов отреагировал даже губернатор области Вячеслав Гладков. Он успокоил жителей и написал, что это сработала система ПВО. После этого под Белгородом нашли предмет, который по фото похож на разгонную часть от ракеты ПВО.

Позже оказалось, что утренние взрывы немного испортили недвижимость некоторым белгородцам: житель Стрелецкого-72 пожаловался на повреждение крыш в нескольких домах. Днём 31 августа в небе над городом вновь были характерные следы. А вечером один из снарядов упал в Белгородском районе, из-за чего случился пожар и повредилась ЛЭП.

В ЮВЖД объяснили причину ночной давки на входе в ж/д вокзал Белгорода
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Первый раз в первый класс

Пожалуй, главное событие этой недели — 1 сентября. В Белгородской области в этот день торжественные линейки прошли в 554 школах. Для безопасного торжества всех родителей попросили принести с собой паспорта для подтверждения личности. Мы подготовили для вас фоторепортаж с линейки.

34 школы, к сожалению, не открылись — из-за близости к границе с Украиной. Зато открылась в Таврово-4 «Формула успеха», которая готова принять до 1100 учащихся.

В День знаний Вячеслав Гладков поздравил юных белгородцев с праздником и посоветовал не бояться проявлять свои таланты. Учёба началась более чем у 170,5 тыс. школьников. И с нововведениями.

Мы уже писали, что теперь понедельники будут начинаться с поднятия флага РФ и гимна. Также появятся «Разговоры о важном» и обучение поведению в стрессовых ситуациях. На «Разговорах о важном» будут обсуждаться семья, история, знаменитые люди России. А ещё у нас официально запретили пользоваться телефонами на уроках.

Какие нововведения в школах ждут детей Белгородской области в 2022 году?
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Обещать — не значит жениться

Ещё в начале августа первый замминистра образования Андрей Мухартов и директор школы № 21 Белгорода Марина Галкина на брифинге сообщили о том, что детей, чьи школы закрыты на ремонт, будут подвозить школьные автобусы к другим учебным заведениям.

Но в конце августа родителям сообщили, что автобусов нет, а значит — их детей подвозить не будут. Тогда белгородцы начали жаловаться губернатору. Гладков пообещал разобраться с этим и сказал, что автобусы будут.

И действительно, дополнительные школьные автобусы выделили, но появилась новая проблема — нехватка водителей. По словам мэра Белгорода Антона Иванова, чтобы решить этот вопрос, водителям повысили зарплаты почти в два раза.

Иванов: Выделили дополнительные школьные автобусы, но есть проблема с водителями
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