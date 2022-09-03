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Posted 3 сентября 2022, 13:23

Published 3 сентября 2022, 13:23

Modified 2 октября, 14:30

Updated 2 октября, 14:30

Гладкову задали вопрос об изучении двух иностранных языков в школах

3 сентября 2022, 13:23
Сюжет
Губернатор
В вечерней рубрике «10 вопросов губернатору» белгородец спросил, как глава региона относится к двум иностранным языкам в школьной программе.

Гладкова попросили уточнить ситуацию по изучению второго иностранного языка в школах: «В правительстве пишут, что это не обязательно, но в школах отрицают. Ваше мнение?»

Губернатор ответил, что с этого года с пятого класса второй язык стал необязательным, но его можно изучать по желанию родителей и согласованию с администрацией школ. Но учащиеся шестых классов и выше изучают второй иностранный язык в обязательном порядке.

Моё мнение: два иностранных языка — это очень круто, если их знает ребёнок, хотя это и тяжело. Как-то посещал билингвальную школу: когда на одном уроке дети сразу разговаривают, например, на английском и французском языках — это очень сложно, но очень круто,
— рассказал Гладков.

 

#Евгений Грицков#Губернатор#Образование#Вячеслав Гладков
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