Гладкову задали вопрос об изучении двух иностранных языков в школах

Posted 3 сентября 2022, 13:23
Published 3 сентября 2022, 13:23
Modified 2 октября, 14:30
Updated 2 октября, 14:30
Гладкова попросили уточнить ситуацию по изучению второго иностранного языка в школах: «В правительстве пишут, что это не обязательно, но в школах отрицают. Ваше мнение?»
Губернатор ответил, что с этого года с пятого класса второй язык стал необязательным, но его можно изучать по желанию родителей и согласованию с администрацией школ. Но учащиеся шестых классов и выше изучают второй иностранный язык в обязательном порядке.
Моё мнение: два иностранных языка — это очень круто, если их знает ребёнок, хотя это и тяжело. Как-то посещал билингвальную школу: когда на одном уроке дети сразу разговаривают, например, на английском и французском языках — это очень сложно, но очень круто,
— рассказал Гладков.
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