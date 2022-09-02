В мэрии Белгорода не знают, когда восстановят памятник Ленину в парке

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Этот вопрос журналисты «Фонаря» задали горадминистрации, однако в ответ их перенаправили к заказчику. Памятник Ленину планировалось вернуть ко дню рождения вождя, однако этого так и не произошло. Не случилось этого и позже.