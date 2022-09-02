В мэрии Белгорода не знают, когда восстановят памятник Ленину в парке

Posted 2 сентября 2022, 08:55
Published 2 сентября 2022, 08:55
Modified 2 октября, 14:29
Updated 2 октября, 14:29
В администрации Белгорода не располагают информацией о том, когда восстановят памятник Ленину. Вопрос о сроках проведения работ и причинах задержки журналистам порекомендовали задать заказчику.
Памятник Ленину стоял в Центральном парке. В июле 2020 года он остался без руки. Экс-мэр Юрий Галдун обещал вернуть памятник в лучшем виде, но позже заявил, что восстанавливать скульптуру не будут. Одной из причин называлась нехватка денег. История продолжилась бурным обсуждением, в том числе с участием депутата Госдумы.
В октябре 2020 года на краудфандинговой площадке запустили сбор средств на реконструкцию памятника Ленину в Центральном парке. Об идее рассказала экс-председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова.
В итоге в Белгородской области общими усилиями собрали почти 975 тыс. рублей. При этом изначально рассчитывали на сумму в 1,8 млн рублей.
Памятник обещали вернуть в Центральный парк. Его хотели открыть в апреле 2022 года — ко дню рождения Владимира Ленина. Однако вернуть памятник к указанной дате не получилось. Срок установки перенесли на июнь, но в итоге тоже ничего не вышло.
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