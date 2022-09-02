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Posted 2 сентября 2022, 08:55

Published 2 сентября 2022, 08:55

Modified 2 октября, 14:29

Updated 2 октября, 14:29

В мэрии Белгорода не знают, когда восстановят памятник Ленину в парке

2 сентября 2022, 08:55
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Памятник
Этот вопрос журналисты «Фонаря» задали горадминистрации, однако в ответ их перенаправили к заказчику. Памятник Ленину планировалось вернуть ко дню рождения вождя, однако этого так и не произошло. Не случилось этого и позже.

В администрации Белгорода не располагают информацией о том, когда восстановят памятник Ленину. Вопрос о сроках проведения работ и причинах задержки журналистам порекомендовали задать заказчику.

Памятник Ленину стоял в Центральном парке. В июле 2020 года он остался без руки. Экс-мэр Юрий Галдун обещал вернуть памятник в лучшем виде, но позже заявил, что восстанавливать скульптуру не будут. Одной из причин называлась нехватка денег. История продолжилась бурным обсуждением, в том числе с участием депутата Госдумы.

В октябре 2020 года  на краудфандинговой площадке запустили сбор средств на реконструкцию памятника Ленину в Центральном парке. Об идее рассказала экс-председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова.

В итоге в Белгородской области общими усилиями собрали почти 975 тыс. рублей. При этом изначально рассчитывали на сумму в 1,8 млн рублей.

Памятник обещали вернуть в Центральный парк. Его хотели открыть в апреле 2022 года — ко дню рождения Владимира Ленина. Однако вернуть памятник к указанной дате не получилось. Срок установки перенесли на июнь, но в итоге тоже ничего не вышло.

#Инна Рогова#Город#Памятник#Центральный парк#Новости Белгорода#Ленин#Мэрия#Белгород
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