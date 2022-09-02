Какие нововведения в школах ждут детей Белгородской области в 2022 году?

Posted 2 сентября 2022, 05:25
Published 2 сентября 2022, 05:25
Modified 2 сентября 2022, 06:35
Updated 2 сентября 2022, 06:35
Каждый понедельник в школах будет начинаться с гимна и поднятия флага. В Белгородской области будут поднимать сразу три флага — России, области и муниципалитета.
Во все школы были закуплены флаги и флагштоки.
Отметим, что нововведение было рекомендовано Минпросвещения России.
С 1 сентября в образовательных учреждениях вводится цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Уроки были разработаны Министерством просвещения России и ведущими федеральными институтами.
Цикл занятий будет посвящён теме семьи, культуры, истории, великим датам России и знаменитым людям. Уроки будут проводить классные руководители.
С 1 сентября в России на уроках запрещено пользоваться телефонами. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В случае чрезвычайных ситуаций, когда нужно позвонить родителям, школьники должны обращаться к учителям.
Согласно заявлению Минпросвещения РФ, телефоны оказывают негативное влияние на здоровье человека, из-за телефона дети также отвлекаются от занятий.
В регионе планируют разработать методичку по поведению детей в стрессовых ситуациях. Оформить указания должна бывший сотрудник МЧС Ирина Манежная. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, если этот сборник разработают в течение первого семестра, то уроки в рамках допобразования могут запустить уже во втором семестре.
С первого класса в школах введут уроки исторического просвещения. Цикл занятий будет подстроен под возраст учеников.
В текущем году в 22 школах региона проводятся капитальные ремонты. Во вторую смену будут учиться 5582 ребёнка. На время ремонтов школы будут переведены в соседние образовательные учреждения.
Вторая смена не затронет учеников первых, пятых и 9–11-х классов. Согласно санитарным нормам и правилам, эти дети будут обучаться только в первую смену.
В новом учебном году образовательные учреждения области готовы принять в школы 2 тыс. детей из ЛНР, ДНР и Украины. Детей обеспечат школьной и спортивной формой, а также обувью. Помимо этого, в образовательных учреждениях усилят психологические службы, чтобы детям было легче проходить период адаптации в школах.
Стоит отметить, что все первоклассники Белгородской области к 1 сентября получили сумки-рюкзачки со светоотражающими элементами. Сумки отечественного производства. Рюкзаки должны были получить 17,8 тыс. детей.
Известно, что 1 сентября в школы региона пошли больше 170 тыс. детей. Это на 3 тыс. человек больше, чем было в предыдущие годы.
В регионе выровняли норматив финансирования в школах по верхней планке — финансирование обучения ребёнка будет оплачиваться так же, как в гимназиях.
Средства можно направить на приобретение оборудования, увеличение зарплаты, создание новых штатных единиц.
С нового учебного года в образовательных учреждениях вводится должность советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Советник будет заниматься направлением, связанным с воспитательной работой.
Учителя будут дежурить около пешеходных переходов по периметру школ. Следить за безопасностью школьников педагоги будут за час до начала уроков и после их окончания. Соответствующим решением белгородцы были недовольны. По словам некоторых местных жителей, у учителей и так большая загруженность. Тогда Вячеслав Гладков заявил, что дежурство учителей необходимо, и добавил, что сам готов выйти встречать детей, если этого не хотят делать педагоги. Позже он также отмечал, что учителя должны обеспечивать безопасность ребёнка в рамках своих профессиональных и человеческих обязанностей. Гладков подчеркнул, что заставлять учителей охранять школы ночью и убирать территорию после осадков недопустимо, а встречать детей — в рамках возможного.