Какие нововведения в школах ждут детей Белгородской области в 2022 году?

Учителя будут дежурить около пешеходных переходов по периметру школ. Следить за безопасностью школьников педагоги будут за час до начала уроков и после их окончания. Соответствующим решением белгородцы были недовольны. По словам некоторых местных жителей, у учителей и так большая загруженность. Тогда Вячеслав Гладков заявил, что дежурство учителей необходимо, и добавил, что сам готов выйти встречать детей, если этого не хотят делать педагоги. Позже он также отмечал, что учителя должны обеспечивать безопасность ребёнка в рамках своих профессиональных и человеческих обязанностей. Гладков подчеркнул, что заставлять учителей охранять школы ночью и убирать территорию после осадков недопустимо, а встречать детей — в рамках возможного.