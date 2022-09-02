Где фотографироваться на фестивале «Белгород в цвету»: локации

Posted 2 сентября 2022, 08:26
Published 2 сентября 2022, 08:26
Modified 2 сентября 2022, 08:26
Updated 2 сентября 2022, 08:26
В областном центре стартовал «Белгород в цвету». К фестивалю в городе установили арт-объекты, на некоторые из них можно посмотреть на снимках от пресс-службы регионального правительства.
Помимо этого, в Белгороде появились разноцветный шатёр над солнечными часами, композиции из сена. Планировалась также установка ароматного пианино.
Фестиваль пройдёт 2–4 сентября. С афишей можно ознакомиться здесь.