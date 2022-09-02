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Posted 2 сентября 2022, 08:26

Published 2 сентября 2022, 08:26

Modified 2 сентября 2022, 08:26

Updated 2 сентября 2022, 08:26

Где фотографироваться на фестивале «Белгород в цвету»: локации

2 сентября 2022, 08:26

Белгородцам показали локации для фото на цветочном фестивале

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Новости Белгорода
Фестиваль «Белгород в цвету» пройдёт 2–4 сентября. Фотографиями арт-объектов, которые появились в городе к мероприятию, поделились в правительстве региона.

В областном центре стартовал «Белгород в цвету». К фестивалю в городе установили арт-объекты, на некоторые из них можно посмотреть на снимках от пресс-службы регионального правительства.

Помимо этого, в Белгороде появились разноцветный шатёр над солнечными часами, композиции из сена. Планировалась также установка ароматного пианино.

Фестиваль пройдёт 2–4 сентября. С афишей можно ознакомиться здесь.

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#Инна Рогова#Город#Фестиваль#Новости Белгорода#Белгород#Фестиваль Белгород в цвету
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