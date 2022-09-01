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Posted 1 сентября 2022, 12:33

Published 1 сентября 2022, 12:33

Modified 2 октября, 14:21

Updated 2 октября, 14:21

Мужчину в международном розыске задержали после кражи на базе отдыха в Старом Осколе

1 сентября 2022, 12:33
Сюжет
Кража
Задержанный — гражданин другого государства. Скрывался он в Москве, а в Старый Оскол приезжал к знакомой. Меру пресечения для мужчины избрал Старооскольский районный суд.

На базе отдыха в Старом Осколе мужчина украл у местного жителя имущество на значительную сумму. Что именно — в суде не указали.

Подозреваемого задержали. Им оказался гражданин другого государства. Более того, он находился в международном розыске. Скрывался мужчина долгое время в Москве. В Старый Оскол он приезжал к знакомой.

Старооскольский районный суд решил, что подозреваемого нужно заключить под стражу.

#Инна Рогова#Происшествия#Старый Оскол#Кража#Задержание#Международный розыск
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