Белгородский подросток случайно убил пьяного незнакомца

Posted 1 сентября 2022, 14:21
Published 1 сентября 2022, 14:21
Modified 2 октября, 14:20
Updated 2 октября, 14:20
17-летнего жителя Губкина подозревают в причинении смерти по неосторожности. Молодой человек случайно убил пьяного незнакомца.
Трагедия случилась около полуночи 29 августа на улице Центральной в Губкине. Молодой человек по дороге встретил выпившего мужчину и из неприязни ударил его по лицу. 36-летний губкинец упал и ударился затылком об асфальт.
Мужчину увезли в больницу, где он скончался на следующий день. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Парню грозит до двух лет колонии.
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