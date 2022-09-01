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Posted 1 сентября 2022, 14:21

Published 1 сентября 2022, 14:21

Modified 2 октября, 14:20

Updated 2 октября, 14:20

Белгородский подросток случайно убил пьяного незнакомца

1 сентября 2022, 14:21
Сюжет
Криминал
17-летний парень из неприязни ударил 36-летнего прохожего. Последний упал и ударился затылком об асфальт. Он умер в больнице, сообщает СУ СКР по региону.

17-летнего жителя Губкина подозревают в причинении смерти по неосторожности. Молодой человек случайно убил пьяного незнакомца.

Трагедия случилась около полуночи 29 августа на улице Центральной в Губкине. Молодой человек по дороге встретил выпившего мужчину и из неприязни ударил его по лицу. 36-летний губкинец упал и ударился затылком об асфальт.

Мужчину увезли в больницу, где он скончался на следующий день. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается. Парню грозит до двух лет колонии.

#Евгений Грицков#Происшествия#Губкин#Криминал
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