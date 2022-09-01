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Posted 1 сентября 2022, 11:08

Published 1 сентября 2022, 11:08

Modified 2 октября, 14:20

Updated 2 октября, 14:20

Белгородский оркестр русских народных инструментов выступит в Кремле

1 сентября 2022, 11:08
Это будет первый гала-концерт Фестиваля национальных оркестров России. Помимо Белгородской области, свои коллективы представят ещё 14 регионов. На одной сцене будут звучать татарская думбра, чеченский пондар, калмыцкая домбра и, конечно, русская балалайка, сообщает портал «Музыкальная жизнь».

В Государственном Кремлевском Дворце состоится первый гала-концерт Фестиваля национальных оркестров России. Одним из его участников будет оркестр русских народных инструментов Белгородской филармонии.

На концерт приедут музыкальные коллективы — представители 15 регионов страны. На одной сцене можно будет услышать башкирский курай, татарскую думбру, чеченский пондар, калмыцкую домбру, осетинский дала-фандыр и, конечно, русскую балалайку. С оркестрами выступят выдающиеся солисты-инструменталисты Александр Цыганков, Андрей Горбачев, Сергей Войтенко, Екатерина Мочалова, Михаил Дзюдзе, а также артисты театра и кино, в том числе Алексей Татаринцев, Екатерина Гусева и Андрей Мерзликин.

Гала-концерт состоится 18 сентября. Организатор фестиваля — Благотворительный фонд Фридриха Липса при поддержке при Минкультуры РФ. Проведут его в честь Года культурного наследия народов России.

#Инна Рогова#Культура#Фестиваль#Москва#Кремль#Гала-концерт#Белгород
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