Белгородский оркестр русских народных инструментов выступит в Кремле

На концерт приедут музыкальные коллективы — представители 15 регионов страны. На одной сцене можно будет услышать башкирский курай, татарскую думбру, чеченский пондар, калмыцкую домбру, осетинский дала-фандыр и, конечно, русскую балалайку. С оркестрами выступят выдающиеся солисты-инструменталисты Александр Цыганков, Андрей Горбачев, Сергей Войтенко, Екатерина Мочалова, Михаил Дзюдзе, а также артисты театра и кино, в том числе Алексей Татаринцев, Екатерина Гусева и Андрей Мерзликин.