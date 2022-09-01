bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 сентября 2022, 08:57

Published 1 сентября 2022, 08:57

Modified 2 октября, 14:23

Updated 2 октября, 14:23

Белгородская «Кровля Плюс» заплатила 1 млн рублей семье погибшего жестянщика

1 сентября 2022, 08:57
Сюжет
Новости Белгорода
11 февраля рабочий погиб во время кровельных работ, поскольку был без страховки. Мужчина скончался в больнице, а СК на тот момент возбудил уголовное дело.

В региональной прокуратуре сообщили, что ООО «Кровля Плюс» выплатило 1 млн рублей семье погибшего жестянщика. 11 февраля мужчина проводил кровельные работы на улице Константина Заслонова, 183. На высоте он находился без страховки.

34-летний мужчина упал с крыши. Он скончался в больнице. Следственный комитет на тот момент возбудил уголовное дело. Поскольку обязанность по организации безопасности труда лежит на работодателе, то и выплачивать компенсацию из-за несчастного случая должен он, пояснили в прокуратуре.

ООО «Кровля Плюс» по решению суда выплатило родным погибшего жестянщика 1 млн рублей. По указанному делу было заключено мировое соглашение.

Ранее сообщалось, что погибший попросту не знал о правилах безопасности при выполнении работ. Следователи тогда изъяли документацию организации для установки всех обстоятельств трагедии.

 

#Происшествия#Компенсация морального вреда#Новости Белгорода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика