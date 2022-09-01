Белгородская «Кровля Плюс» заплатила 1 млн рублей семье погибшего жестянщика

34-летний мужчина упал с крыши. Он скончался в больнице. Следственный комитет на тот момент возбудил уголовное дело. Поскольку обязанность по организации безопасности труда лежит на работодателе, то и выплачивать компенсацию из-за несчастного случая должен он, пояснили в прокуратуре.