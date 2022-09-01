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Posted 1 сентября 2022, 11:42

Published 1 сентября 2022, 11:42

Modified 2 октября, 14:23

Updated 2 октября, 14:23

Белгородец стал первым, кто добился через суд возврата страховки за кредит от банка

1 сентября 2022, 11:42
Сюжет
Суд
Мужчина взял кредит и заплатил 115 тыс. рублей за страховку. Заём он погасил досрочно и потребовал от банка вернуть часть страховой премии. Суд встал на сторону белгородца, сообщает «МК-Кузбасс».

Житель Белгорода взял кредит в Альфа-Банке на 60 месяцев. При этом для уменьшения процентной ставки с 12,5% до 8,5% требовалось оформить страховку, что мужчина и сделал. Он сразу заплатил 115 тыс. рублей страховой премии.

Белгородец смог досрочно погасить кредит уже через два месяца. В связи с этим он потребовал от банка вернуть ему часть страховки — те деньги, которые остались невостребованными. Банк ему отказал.

Мужчина обратился в суд. В итоге Первый кассационный суд РФ встал на сторону белгородца и постановил, что, если клиент погашает кредит досрочно, то деньги за страховку ему должны вернуть обязательно в течение семи рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления.

Таким образом, в результате этого прецедента появилось новое правило, которое поможет защитить права заёмщиков. Действовать оно начнёт в ближайшее время.

Отметим, что ранее белгородцам удалось отсудить почти миллион рублей у банков за навязывание страховок. Как сообщили в Роспотребнадзоре, попадались на этом часто и популярные банки.

#Инна Рогова#Общество#Кредит#Страховка#Банк#Суд#Белгород
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