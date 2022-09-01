Белгородец стал первым, кто добился через суд возврата страховки за кредит от банка

Posted 1 сентября 2022, 11:42
Published 1 сентября 2022, 11:42
Modified 2 октября, 14:23
Updated 2 октября, 14:23
Житель Белгорода взял кредит в Альфа-Банке на 60 месяцев. При этом для уменьшения процентной ставки с 12,5% до 8,5% требовалось оформить страховку, что мужчина и сделал. Он сразу заплатил 115 тыс. рублей страховой премии.
Белгородец смог досрочно погасить кредит уже через два месяца. В связи с этим он потребовал от банка вернуть ему часть страховки — те деньги, которые остались невостребованными. Банк ему отказал.
Мужчина обратился в суд. В итоге Первый кассационный суд РФ встал на сторону белгородца и постановил, что, если клиент погашает кредит досрочно, то деньги за страховку ему должны вернуть обязательно в течение семи рабочих дней с момента подачи соответствующего заявления.
Таким образом, в результате этого прецедента появилось новое правило, которое поможет защитить права заёмщиков. Действовать оно начнёт в ближайшее время.
Отметим, что ранее белгородцам удалось отсудить почти миллион рублей у банков за навязывание страховок. Как сообщили в Роспотребнадзоре, попадались на этом часто и популярные банки.
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