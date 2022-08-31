В программу ЕР по капремонту школ в 2022 году вошли 75 регионов

Posted 31 августа 2022, 15:21
Published 31 августа 2022, 15:21
Modified 9 декабря 2024, 16:02
Updated 9 декабря 2024, 16:02
По итогам года ремонт будет проведен в 1661 школе. Ольга Казакова, глава комитета ГД РФ по просвещению и координатор направления народной программы ЕР «Современное образование и передовая наука» рассказала, что 1 сентября 1000 школ, в которых был проведен капремонт, распахнут свои двери для учеников. Разработка программы была инициирована президентом, ее поручили выполнить партии ЕР.
Реализовывать проект начали в 2022 году, и открывшиеся школы стали его первым результатом. В них обновили фасады, поменяли окна, отремонтировали крыши. Кроме того, в школах открылись новые комнаты для внеклассных занятий, спортивные секции и творческие кружки. Также Казакова отметила появление в школах современных пространств, в которых молодежь будет чувствовать себя более комфортно. Координатор подчеркнула, что контроль проведения работ осуществляется общественными штабами, созданными в субъектах РФ и на федеральном уровне Министерством просвещения и “Единой Россией”. Каждый из объектов программы контролируется парламентариями всех уровней от ЕР и сенаторами. Кроме того, к работе и контролю над проектами по обновлению облика школ привлекли самих учителей, учеников и их родителей.
Казакова отметила, что ЕР тщательно контролирует работы по ремонту, которые должны быть завершены после 1 сентября. Педагогический состав и школьников на этот период перевели в другие учебные заведения.
В 2023 году программа капремонта ЕР и Министерства просвещения охватит 3000 школ, 64% которых находятся в селах и малых городах, сообщает rostovgazeta.ru.
Известно, что реализация данной программы закреплена в народной программе ЕР. Руководящему составу Минпросвещения партией направлен список из более чем 7,3 тыс. школ, которые нуждаются в капремонте. Весь процесс ремонта, начиная с создания проекта и до момента приемки выполненных работ, будет контролироваться общественными штабами, сформированными в регионах партией ЕР и Министерством просвещения. По данным ER.RU, партия «Единая Россия» на 2022 год обеспечила выделение средств на программу из федерального бюджета в размере 66,5 млрд руб.
«В рамках реализации народной программы партии осуществляется капитальный ремонт школ по всей стране, особое внимание, что очень важно, уделяется сельским территориям. В Белгородской области в текущем году за счёт федеральных средств в рамках народной программы капитально ремонтируются 17 школ, 12 из которых уже в текущем году откроют свои двери для юных белгородцев, общая проектная мощность этих образовательных организаций свыше 2000 человек. Также капитальный ремонт ещё 5 школ завершится в 2023 году.
За каждым объектом закреплены депутаты-единороссы, которые совместно с партийным активом и местными жителями контролируют ход капремонта, регулярно выезжают на места, следят за качеством проводимых работ и соблюдением сроков», – рассказал председатель Белгородской областной думы, руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Клепиков.