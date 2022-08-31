В программу ЕР по капремонту школ в 2022 году вошли 75 регионов

Реализовывать проект начали в 2022 году, и открывшиеся школы стали его первым результатом. В них обновили фасады, поменяли окна, отремонтировали крыши. Кроме того, в школах открылись новые комнаты для внеклассных занятий, спортивные секции и творческие кружки. Также Казакова отметила появление в школах современных пространств, в которых молодежь будет чувствовать себя более комфортно. Координатор подчеркнула, что контроль проведения работ осуществляется общественными штабами, созданными в субъектах РФ и на федеральном уровне Министерством просвещения и “Единой Россией”. Каждый из объектов программы контролируется парламентариями всех уровней от ЕР и сенаторами. Кроме того, к работе и контролю над проектами по обновлению облика школ привлекли самих учителей, учеников и их родителей.