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Posted 31 августа 2022, 12:44

Published 31 августа 2022, 12:44

Modified 31 августа 2022, 12:44

Updated 31 августа 2022, 12:44

Ковчег с мощами Сергия Радонежского привезут в Старый Оскол и Белгород

31 августа 2022, 12:44
В регионе святыня пробудет 4, 5 и 6 сентября. После ковчег отвезут в Курскую область. Мощи редко покидают стены Свято-Троицкого собора в Москве, но к юбилейной дате сделали исключение, сообщили в пресс-службе Белгородской и Старооскольской епархии.

В Белгородскую область привезут ковчег с мощами Сергия Радонежского. 4 сентября святыня прибудет из Воронежа в Александро-Невский кафедральный собор Старого Оскола. Встреча ковчега запланирована на 16:30. Также мощи можно будет увидеть на следующий день в храме преподобного Сергия Радонежского.

5 сентября в 16:45 ковчег прибудет в Белгород — в храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Здесь он останется и на следующий день. В шесть часов утра 7 сентября ковчег отправится в Знаменский собор Курска.

Ковчег с мощами хранится в Свято-Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Москве. Мощи редко вывозят за пределы собора, однако к юбилейной дате сделали исключение: в 2022 году РПЦ отмечает 600 лет со дня обретения мощей Сергия Радонежского. В честь этого ковчег привезут как минимум в 50 епархий, общая протяжённость маршрута составит около 30 тыс. км.

 

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#Инна Рогова#Старый Оскол#Религия#Белгород#Ковчег
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