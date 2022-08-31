Ковчег с мощами Сергия Радонежского привезут в Старый Оскол и Белгород

Ковчег с мощами хранится в Свято-Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Москве. Мощи редко вывозят за пределы собора, однако к юбилейной дате сделали исключение: в 2022 году РПЦ отмечает 600 лет со дня обретения мощей Сергия Радонежского. В честь этого ковчег привезут как минимум в 50 епархий, общая протяжённость маршрута составит около 30 тыс. км.