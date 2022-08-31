Ковчег с мощами Сергия Радонежского привезут в Старый Оскол и Белгород

Posted 31 августа 2022, 12:44
Published 31 августа 2022, 12:44
Modified 31 августа 2022, 12:44
Updated 31 августа 2022, 12:44
В Белгородскую область привезут ковчег с мощами Сергия Радонежского. 4 сентября святыня прибудет из Воронежа в Александро-Невский кафедральный собор Старого Оскола. Встреча ковчега запланирована на 16:30. Также мощи можно будет увидеть на следующий день в храме преподобного Сергия Радонежского.
5 сентября в 16:45 ковчег прибудет в Белгород — в храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Здесь он останется и на следующий день. В шесть часов утра 7 сентября ковчег отправится в Знаменский собор Курска.
Ковчег с мощами хранится в Свято-Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры в Москве. Мощи редко вывозят за пределы собора, однако к юбилейной дате сделали исключение: в 2022 году РПЦ отмечает 600 лет со дня обретения мощей Сергия Радонежского. В честь этого ковчег привезут как минимум в 50 епархий, общая протяжённость маршрута составит около 30 тыс. км.