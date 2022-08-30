На турнир по конному спорту в Белгород приедут наездники из Воронежа и Курска

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С 10 по 11 сентября в областном центре пройдёт Кубок губернатора для любителей верховой езды. Участвовать в состязании будут наездники из трёх регионов, сообщили в телеграм-канале НИУ «БелГУ».

10 и 11 сентября в Белгороде пройдёт Кубок губернатора по конному спорту. В состязаниях будут соревноваться участники не только из Белгородской, но и Воронежской и Курской областей. 10 сентября состоится торжественное открытие мероприятия и состязания в преодолении препятствий по нескольким маршрутам. 11 сентября спортивные пары покажут зрителям элементы высшей школы верховой езды и выездку. Прийти и посмотреть на участников можно в конноспортивную школу БелГУ на Везельской, 144. Время начала соревнований сообщат позже. Напомним, в 2021 году Кубок губернатора по конному спорту стартовал 11 сентября. В конкурсе участвовали десять команд из Белгородской, Курской, Брянской областей. В 2020 году в соревнованиях участвовали 13 команд. Победителей выбирали в нескольких номинациях.