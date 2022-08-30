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Posted 30 августа 2022, 08:58

Published 30 августа 2022, 08:58

Modified 2 октября, 14:30

Updated 2 октября, 14:30

Кандидат искусствоведения прокомментировала эскиз нового мурала в Белгороде

30 августа 2022, 08:58
Сюжет
Новости Белгорода
По словам Натальи Гончаренко, изображение, которое появится возле солнечных часов, не вписывается в городскую среду ни в образном, ни в художественном плане. Полный комментарий специалиста приводит «Фонарь».

Заведующая сектором графики Белгородского художественного музея, председатель Общественного совета при региональном министерстве культуры, кандидат искусствоведения Наталья Гончаренко поделилась впечатлениями о новом мурале, который появится на Народном бульваре. Его должны нарисовать к 1 сентября.

Наталья Гончаренко отметила, что изображение совершенно не вписывается в городскую среду ни в образном, ни в художественном плане. Сам эскиз пёстрый, сочетание цветов неудачное, заявила эксперт изданию.

Нельзя так легкомысленно раздавать видовые стены в центре города для создания изображений, которые не несут особенной эстетической и смысловой нагрузки, когда к согласованию эскизов не привлекаются профессиональные художники и искусствоведы, а только существует формальное одобрение управления архитектуры.
Наталья Гончаренко

От будущего мурала не в восторге и сами горожане, судя по их комментариям. Однако к работам на фасаде уже приступили.

Ранее в Госжилнадзоре заявили, что эскизы муралов будут согласовывать с Союзом художников. Показывали ли им экспертам наброски этой работы, неизвестно.

#Инна Рогова#Город#Новости Белгорода#Комментарий#Белгород#Мурал#Солнечные часы
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