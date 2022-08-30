Кандидат искусствоведения прокомментировала эскиз нового мурала в Белгороде

Posted 30 августа 2022, 08:58
Published 30 августа 2022, 08:58
Modified 2 октября, 14:30
Updated 2 октября, 14:30
Заведующая сектором графики Белгородского художественного музея, председатель Общественного совета при региональном министерстве культуры, кандидат искусствоведения Наталья Гончаренко поделилась впечатлениями о новом мурале, который появится на Народном бульваре. Его должны нарисовать к 1 сентября.
Наталья Гончаренко отметила, что изображение совершенно не вписывается в городскую среду ни в образном, ни в художественном плане. Сам эскиз пёстрый, сочетание цветов неудачное, заявила эксперт изданию.
Нельзя так легкомысленно раздавать видовые стены в центре города для создания изображений, которые не несут особенной эстетической и смысловой нагрузки, когда к согласованию эскизов не привлекаются профессиональные художники и искусствоведы, а только существует формальное одобрение управления архитектуры.
Наталья Гончаренко
От будущего мурала не в восторге и сами горожане, судя по их комментариям. Однако к работам на фасаде уже приступили.
Ранее в Госжилнадзоре заявили, что эскизы муралов будут согласовывать с Союзом художников. Показывали ли им экспертам наброски этой работы, неизвестно.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]