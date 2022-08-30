Белгородцы недовольны эскизом нового мурала с девочкой и символами города

Posted 30 августа 2022, 07:30
Published 30 августа 2022, 07:30
Modified 2 октября, 14:30
Updated 2 октября, 14:30
Накануне стало известно, что на доме № 81 на Народном бульваре появится мурал. На фасаде изобразят девочку, а также знаковые символы Белгорода, среди которых девочка с мыльными пузырями, памятник князю Владимиру, драмтеатр. Сообщалось, что мурал — подарок горожанам от Госжилнадзора и управляющей компании.
Однако белгородцы, судя по их комментариям, не оценили этот жест, а точнее — сам эскиз мурала. Горожане отметили, что изображение некрасивое и даже жутковатое. «По содержанию, по композиции, по цветовому решению… совершенно безграмотная работа», — пишет читатель «Бел.Ру» Андрей Петрович.
Своим мнением поделился и советник по развитию велоинфраструктуры Константин Кошкин в своём телеграм-канале.
Провал «шурикаилиды», видимо, ничему не научил. Может, хватит уродовать стены? Если не умеете «в фотошопе», зачем вымещать всё на городских фасадах? Ведь есть же нормальные образцы.
Константин Кошкин
Другие белгородцы шутят и делятся своими предложениями по эскизу мурала.
Впрочем, очертания уже начали наносить на стену. Планируется, что мурал возле солнечных часов появится к 1 сентября.
Это не первый раз, когда у горожан возникают вопросы к изображениям на фасадах. В 2020 году на стене дома напротив нового корпуса БелГУ появился мурал с Шуриком и Лидой — персонажами культовой комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Задумка белгородцам понравилась, но её воплощение — нет. В основном претензии касались изображения киногерини, которая превратилась из «хорошей девочки Лиды» в «тётю Лиду». В итоге мурал решили перерисовать.
Позже возмущение белгородцев вызвало изображение писателя Николая Гоголя. Мурал появился на улице Гоголя, 15. Горожане отметили, что изображение на фасаде сильно отличается от оригинального портрета писателя.
При этом ранее в региональном Госжилнадзоре заявили, что эскизы муралов будут согласовывать с Союзом художников. Воплотить идею в жизнь планировали как раз в 2022 году.
Губернатор Вячеслав Гладков в свою очередь добавлял, что эскизы муралов необходимо согласовывать и с жителями домов, которые проживают напротив, так как они будут видеть это изображение чаще остальных.
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