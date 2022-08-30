Белгородцы недовольны эскизом нового мурала с девочкой и символами города

Это не первый раз, когда у горожан возникают вопросы к изображениям на фасадах. В 2020 году на стене дома напротив нового корпуса БелГУ появился мурал с Шуриком и Лидой — персонажами культовой комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика». Задумка белгородцам понравилась, но её воплощение — нет. В основном претензии касались изображения киногерини, которая превратилась из «хорошей девочки Лиды» в «тётю Лиду». В итоге мурал решили перерисовать.