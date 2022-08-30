Белгородка незаконно получила пенсию умершей матери и попала под суд

Posted 30 августа 2022, 11:59
Published 30 августа 2022, 11:59
Modified 2 октября, 14:23
Updated 2 октября, 14:23
В мае жительница Красногвардейского района незаконно получила пенсию умершей матери — 29 тыс. рублей. Деньги она забрала, воспользовавшись ранее оформленной доверенностью.
Против женщины завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Самое суровое наказание, которое грозило ей по статье, — до четырёх месяцев ареста.
Подсудимая вину признала. Её приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор не вступил в силу.
По той же статье ранее оштрафовали жительницу Яковлевского горокруга, которая получала соцвыплаты по липовой инвалидности. Причинённый ПФР ущерб оценили в 1 млн рублей. Женщине выписали штраф в 70 тыс. рублей, ущерб она возместила.
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