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Posted 30 августа 2022, 11:59

Published 30 августа 2022, 11:59

Modified 2 октября, 14:23

Updated 2 октября, 14:23

Белгородка незаконно получила пенсию умершей матери и попала под суд

30 августа 2022, 11:59
Сюжет
Пенсия
Женщина признала вину. За незаконно полученные 29 тыс. рублей жительнице региона назначили восемь месяцев исправительных работ, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В мае жительница Красногвардейского района незаконно получила пенсию умершей матери — 29 тыс. рублей. Деньги она забрала, воспользовавшись ранее оформленной доверенностью.

Против женщины завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат (ч. 1 ст. 159.2 УК РФ). Самое суровое наказание, которое грозило ей по статье, — до четырёх месяцев ареста.

Подсудимая вину признала. Её приговорили к восьми месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Приговор не вступил в силу.

По той же статье ранее оштрафовали жительницу Яковлевского горокруга, которая получала соцвыплаты по липовой инвалидности. Причинённый ПФР ущерб оценили в 1 млн рублей. Женщине выписали штраф в 70 тыс. рублей, ущерб она возместила.

#Инна Рогова#Происшествия#Пенсия#Красногвардейский район#Суд#Пособие
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