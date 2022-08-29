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Posted 29 августа 2022, 16:45

Published 29 августа 2022, 16:45

Modified 29 августа 2022, 16:45

Updated 29 августа 2022, 16:45

Власти регионов высказались против создания монополиста в сфере рекламы

Власти регионов высказались против создания монополиста в сфере рекламы

29 августа 2022, 16:45
Фото: 1MI.
Совет Федерации рассматривает возражения и предложения, поступающие от региональных властей по поводу законопроекта о едином операторе цифровой наружной рекламы. В Белгородской области подчеркнули, что такой закон чреват появлением на рынке монополии.

Это, в свою очередь, нарушит права органов власти. При этом сократятся бюджетные поступления и не в лучшую сторону изменится облик городов и населенных пунктов в связи с бесконтрольной установкой наружной рекламы.

Как сообщила lenta.ru, в начале августа этого года свои мнения озвучили 68 субъектов, из них 11 поддержали инициативу, но с весомыми замечаниями.

Московские власти первыми отозвались о законопроекте. Ключевое среди высказанных замечаний — предоставление единому оператору полномочий распоряжаться всеми рекламными конструкциями в стране и контролировать размещение рекламы на них приведет к монополизации рынка в данной сфере. А собственное ПО, которым будет располагать единый оператор, создаст масштабную угрозу информационной безопасности, поскольку всех участников рынка обяжут им пользоваться.

В администрации Санкт-Петербурга в положении законопроекта о едином операторе увидели противоречие закону «О защите конкуренции», принципам госрегулирования, антимонопольной политике в стране. Все это чревато уничтожением рынка наружной рекламы.

Руководство Костромской области считает, что подобные поправки в законодательстве провоцируют появление монополиста на рынке рекламы. При этом возникнет зависимость органов исполнительной власти в регионах от одной компании. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на информационное поле в регионах. Идентичные аргументы прозвучали в Воронежской области.

Руководство Хабаровского края выразило обеспокоенность по поводу размещения социальной рекламы в случае принятия законопроекта. Администрация региона сформулировала поправки к документу, которые нацелены на сохранение возможности информирования жителей страны о важных социальных инициативах и событиях без получения разрешения на это от единого оператора. Проект закона активизировал бурные обсуждения участников рынка в данном регионе.

Подводя итоги, можно констатировать факт, что против принятия законопроекта в существующей редакции высказались большинство регионов страны: Коми, Чувашия, Тюменская, Калужская, Кемеровская, Новосибирская, Липецкая, Ярославская области, Пермский и Красноярский края и другие.

Прошло полтора месяца после внесения законопроекта в Госдуму. За этот период против него высказались депутаты нижней палаты парламента, бизнесмены, региональные власти. Возникает вопрос — когда заинтересованные стороны выразили отрицательное мнение, то стоит ли вносить изменения в закон «О рекламе», вызывающие множество споров и сомнений?

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