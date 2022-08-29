Власти регионов высказались против создания монополиста в сфере рекламы

Руководство Костромской области считает, что подобные поправки в законодательстве провоцируют появление монополиста на рынке рекламы. При этом возникнет зависимость органов исполнительной власти в регионах от одной компании. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на информационное поле в регионах. Идентичные аргументы прозвучали в Воронежской области.