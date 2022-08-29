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Posted 29 августа 2022, 13:22

Published 29 августа 2022, 13:22

Modified 2 октября, 14:25

Updated 2 октября, 14:25

В России могут появиться адаптационные центры для мигрантов

29 августа 2022, 13:22
Идею уже одобрил президент Владимир Путин, пишет ТАСС. В таких центрах мигранты могут узнать о культуре страны, получить правовую и психологическую поддержку. Для строительства выберут несколько пилотных регионов.

Адаптационные центры для мигрантов могут появиться в России. Построить их предложил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Президент Владимир Путин идею одобрил.

Центры появятся в нескольких пилотных регионах. Там мигрантам будут рассказывать о культуре, обычаях и традициях РФ. При необходимости приезжим гражданам окажут правовую и психологическую помощь.

Владимир Путин добавил, что такое обучение нужно начинать ещё на родине потенциальных мигрантов.

 

#Инна Рогова#Общество#Мигранты
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