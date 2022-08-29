В Белгороде готовятся к новому фестивалю науки

Posted 29 августа 2022, 04:47
Published 29 августа 2022, 04:47
Modified 2 октября, 14:24
Updated 2 октября, 14:24
В Белгороде планируют провести X Областной фестиваль науки. Состоится он 7–8 октября. Региональное министерство образования уже ищет исполнителя, который займётся организацией и проведением мероприятия.
Начальная цена контракта — 770 тыс. рублей. Источник финансирования — региональный бюджет.
От исполнителя требуется согласовать с заказчиком площадку проведения фестиваля, программу мероприятия, сценарий торжественного открытия. Указано, что открытие займёт не менее 1 ч 30 мин., а в его программе в том числе должны быть лазерное шоу и выступление не менее трёх творческих коллективов.
Помимо этого, требуется разработать и направить на согласование макеты и эскизы наградного и раздаточного материала, сувенирной и полиграфической продукции. В качестве приза участники получат цветочные композиции и научно-популярные книги.
Среди прочего также необходимо разработать положение об инновационных разработках учёных и сотрудников предприятий Белгородской области, обеспечить фотосъёмку.
На фестивале пройдут всероссийские конференции, семинары, открытые лекции, мастер-классы, интеллектуальные соревнования и игры, тренинги. Учёных для этих мероприятий приглашает исполнитель.
Помимо этого, в рамках фестиваля планируется организовать интерактивную выставку достижений науки и техники «Прикоснись к науке». Список участников экспозиции согласовывает исполнитель.
Подача заявок на электронный аукцион продолжается. Сделать это можно до 2 сентября, а итоги подведут 6 сентября. Исполнение контракта — с 16 сентября по 10 ноября.
В минувшем году фестиваль науки в Белгороде проводило московское ООО «Конгрессхим». Компания согласилась оказать услуги за 429 тысяч рублей.
Сам фестиваль состоялся 11–12 декабря. Как прошло мероприятие — читайте в материале «Бел.Ру».
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