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Posted 29 августа 2022, 04:47

Published 29 августа 2022, 04:47

Modified 2 октября, 14:24

Updated 2 октября, 14:24

В Белгороде готовятся к новому фестивалю науки

29 августа 2022, 04:47
Сюжет
Госзакупки
Региональное министерство образования уже ищет исполнителя, который окажет услуги по организации и проведению мероприятия. Начальная цена контракта — 770 тыс. рублей, сообщается на сайте госзакупок.

В Белгороде планируют провести X Областной фестиваль науки. Состоится он 7–8 октября. Региональное министерство образования уже ищет исполнителя, который займётся организацией и проведением мероприятия.

Начальная цена контракта — 770 тыс. рублей. Источник финансирования — региональный бюджет.

От исполнителя требуется согласовать с заказчиком площадку проведения фестиваля, программу мероприятия, сценарий торжественного открытия. Указано, что открытие займёт не менее 1 ч 30 мин., а в его программе в том числе должны быть лазерное шоу и выступление не менее трёх творческих коллективов.

Помимо этого, требуется разработать и направить на согласование макеты и эскизы наградного и раздаточного материала, сувенирной и полиграфической продукции. В качестве приза участники получат цветочные композиции и научно-популярные книги.

Среди прочего также необходимо разработать положение об инновационных разработках учёных и сотрудников предприятий Белгородской области, обеспечить фотосъёмку.

На фестивале пройдут всероссийские конференции, семинары, открытые лекции, мастер-классы, интеллектуальные соревнования и игры, тренинги. Учёных для этих мероприятий приглашает исполнитель.

Помимо этого, в рамках фестиваля планируется организовать интерактивную выставку достижений науки и техники «Прикоснись к науке». Список участников экспозиции согласовывает исполнитель.

Подача заявок на электронный аукцион продолжается. Сделать это можно до 2 сентября, а итоги подведут 6 сентября. Исполнение контракта — с 16 сентября по 10 ноября.

В минувшем году фестиваль науки в Белгороде проводило московское ООО «Конгрессхим». Компания согласилась оказать услуги за 429 тысяч рублей.

Сам фестиваль состоялся 11–12 декабря. Как прошло мероприятие — читайте в материале «Бел.Ру».

#Инна Рогова#Наука#Аукцион#Госзакупки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Министерство образования
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