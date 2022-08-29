В Белгороде готовятся к новому фестивалю науки

От исполнителя требуется согласовать с заказчиком площадку проведения фестиваля, программу мероприятия, сценарий торжественного открытия. Указано, что открытие займёт не менее 1 ч 30 мин., а в его программе в том числе должны быть лазерное шоу и выступление не менее трёх творческих коллективов.