Белгородская область заняла 21-е место в рейтинге по рынку труда

Рейтинг составляли на основе данных Росстата. Для подсчётов использовались показатели в четырёх группах: занятость, уровень оплаты и условия труда, ёмкость рынка труда. Специалисты обращали внимание в том числе на отношение среднемесячной начисленной зарплаты к цене фиксированного набора товаров и услуг, уровень безработицы, на долю занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, общее число занятых в экономике и требуемых сотрудников на вакантные места.