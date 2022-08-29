Белгородская область заняла 21-е место в рейтинге по рынку труда

Posted 29 августа 2022, 13:05
Published 29 августа 2022, 13:05
Modified 2 октября, 14:27
Updated 2 октября, 14:27
В рейтинге по рынку труда Белгородская область заняла 21-е место. По итогам минувшего года регион набрал 65,8 балла. За год ситуация в Белгородской области улучшилась. Для сравнения: в 2020 году регион набрал 63,3 балла.
Рейтинг составляли на основе данных Росстата. Для подсчётов использовались показатели в четырёх группах: занятость, уровень оплаты и условия труда, ёмкость рынка труда. Специалисты обращали внимание в том числе на отношение среднемесячной начисленной зарплаты к цене фиксированного набора товаров и услуг, уровень безработицы, на долю занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, общее число занятых в экономике и требуемых сотрудников на вакантные места.
Среди регионов Центрального Черноземья у Белгородской области в списке не самый высокий рейтинговый балл. Её обошла Воронежская область, которая набрала 69,2 балла и заняла 14-е место. Липецкая область расположилась на 31-й строчке (63,2 балла), Курская — на 32-й (62,6 балла), Тамбовская — на 57-й (55,3 балла).
Лидерами рейтинга остались Москва (97,2), Санкт-Петербург (96,5), Московская область (86,5), ХМАО-Югра (77,6) и Татарстан (76,9). В этих регионах высокий уровень социально-экономического развития, высокие зарплаты, низкий уровень безработицы и большая ёмкость на рынке труда.
В конце списка расположились Ингушетия (7,1), Тува (8,6), Чечня (12,3), Карачаево-Черкесия (13), Кабардино-Балкария (14) и Северная Осетия (14,4).
Ранее аналитики подсчитали, что в Белгородской области зарплату выше средней (52 тыс. рублей) получают 27,1% работников. Больше 100 тыс. ежемесячно зарабатывают только 3,4% сотрудников.
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