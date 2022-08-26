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Posted 26 августа 2022, 07:19

Published 26 августа 2022, 07:19

Modified 2 октября, 14:31

Updated 2 октября, 14:31

Вячеслав Гладков поручил главе района срочно заняться хороводами слизняков в доме

26 августа 2022, 07:19
Сюжет
Губернатор
Жительница Прохоровки Белгородской области рассказала о постоянной сырости, мышах и слизнях в многоквартирном доме. Проблема длится уже много лет, но никак не решается.

Во время прямой линии 25 августа женщина обратилась к Вячеславу Гладкову и попросила отремонтировать отмостку многоэтажки по улице Первомайской в Прохоровке. По её словам, около дома постоянная сырость, бегают мыши, ползают слизни.

Она отметила, что проблема длится много лет, однако никак не решается. Губернатор пообещал, что к женщине приедет глава Прохоровского района Сергей Канищев непосредственно в день обращения.

Он сегодня с вами встретится и займётся сыростью, мышами и слизнями, чтобы они хороводы не водили.
Вячеслав Гладков

Напомним, жительница Шебекино жаловалась на полчища муравьёв в домах. Женщина тогда рассказала, что насекомые атаковали многоэтажки, а длится это уже пять лет.

#Общество#Белгородская область#Губернатор#Многоквартирный дом#Прохоровка#Эксклюзив#Вячеслав Гладков#Мкд#Сергей канищев
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