Вячеслав Гладков поручил главе района срочно заняться хороводами слизняков в доме

Posted 26 августа 2022, 07:19
Published 26 августа 2022, 07:19
Modified 2 октября, 14:31
Updated 2 октября, 14:31
Во время прямой линии 25 августа женщина обратилась к Вячеславу Гладкову и попросила отремонтировать отмостку многоэтажки по улице Первомайской в Прохоровке. По её словам, около дома постоянная сырость, бегают мыши, ползают слизни.
Она отметила, что проблема длится много лет, однако никак не решается. Губернатор пообещал, что к женщине приедет глава Прохоровского района Сергей Канищев непосредственно в день обращения.
Он сегодня с вами встретится и займётся сыростью, мышами и слизнями, чтобы они хороводы не водили.
Вячеслав Гладков
Напомним, жительница Шебекино жаловалась на полчища муравьёв в домах. Женщина тогда рассказала, что насекомые атаковали многоэтажки, а длится это уже пять лет.
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