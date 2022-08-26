bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 августа 2022, 13:47

Published 26 августа 2022, 13:47

Modified 2 октября, 14:28

Updated 2 октября, 14:28

В лагерь беженцев в Белгороде приехал космонавт

26 августа 2022, 13:47
Сюжет
Беженцы
Олег Новицкий приехал в пункт временного размещения и пообщался с вынужденными переселенцами из ЛДНР и Украины. Встречу организовали при поддержке местной митрополии, сообщает «Фонарь».

На встречу с беженцами из ЛДНР и Украины приехал космонавт и по совместительству Герой России Олег Новицкий. Он пообщался с вынужденными переселенцами в ПВР в Белгороде.

Как пишет издание, Новицкому провели экскурсию по пункту, показали хозяйственные помещения и дали побеседовать с людьми. Последние попросили передать привет федеральным журналистам — Ольге Скабеевой и Евгению Попову.

После экскурсии для людей организовали кинопоказ и показали фильм об экспедициях на МКС. Расспрашивали о полётах и самого космонавта. По его словам, самое красивое место в космосе — Земля.

Напомним, в апреле в Белгород приезжал космонавт Валерий Токарев. Он рассказывал о выращивании гороха в космосе. Его Токарев смог вырастить в оранжерее. 

#Общество#Беженцы#Новости Белгорода#Вынужденные переселенцы#Белгород#Переселенцы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика