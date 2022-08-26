В лагерь беженцев в Белгороде приехал космонавт

Posted 26 августа 2022, 13:47
Published 26 августа 2022, 13:47
Modified 2 октября, 14:28
Updated 2 октября, 14:28
На встречу с беженцами из ЛДНР и Украины приехал космонавт и по совместительству Герой России Олег Новицкий. Он пообщался с вынужденными переселенцами в ПВР в Белгороде.
Как пишет издание, Новицкому провели экскурсию по пункту, показали хозяйственные помещения и дали побеседовать с людьми. Последние попросили передать привет федеральным журналистам — Ольге Скабеевой и Евгению Попову.
После экскурсии для людей организовали кинопоказ и показали фильм об экспедициях на МКС. Расспрашивали о полётах и самого космонавта. По его словам, самое красивое место в космосе — Земля.
Напомним, в апреле в Белгород приезжал космонавт Валерий Токарев. Он рассказывал о выращивании гороха в космосе. Его Токарев смог вырастить в оранжерее.
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