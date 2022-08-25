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Posted 25 августа 2022, 15:36

Published 25 августа 2022, 15:36

Modified 2 октября, 14:25

Updated 2 октября, 14:25

Против продающего мебель ИП белгородцы подали пять исков в суд

25 августа 2022, 15:36
Сюжет
Суд
Индивидуальный предприниматель не исполнил условия договора, заявляют покупатели. Он нарушил сроки доставки, а возвращать сумму предоплаты отказался. Дела в отношении ИП уже рассматривают, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Белгородской области.

Белгородцы недовольны услугами индивидуального предпринимателя Конева Е.Ю., продающего товары в магазине «Мебель России» в Белгороде. Против него составили пять исковых заявлений.

Претензии у белгородцев одинаковые. По их словам, ИП не исполнил условия договора. Клиенты предварительно оплатили товары, но их не доставили в срок. При этом сумму предоплаты им возвращать отказались.

Жалобы в Роспотребнадзор на ИП поступали с июня. Дела уже находятся на рассмотрении.

Напомним, что полицейские ранее заставили 17-летнего белгородца вернуть деньги жителю Якутска. Парень обещал продать жителю другого региона электросковороду «Волга-2», взял с него предоплату и больше на связь не выходил.

#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Мебель#Суд#ИП
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