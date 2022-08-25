Против продающего мебель ИП белгородцы подали пять исков в суд

Posted 25 августа 2022, 15:36
Published 25 августа 2022, 15:36
Modified 2 октября, 14:25
Updated 2 октября, 14:25
Белгородцы недовольны услугами индивидуального предпринимателя Конева Е.Ю., продающего товары в магазине «Мебель России» в Белгороде. Против него составили пять исковых заявлений.
Претензии у белгородцев одинаковые. По их словам, ИП не исполнил условия договора. Клиенты предварительно оплатили товары, но их не доставили в срок. При этом сумму предоплаты им возвращать отказались.
Жалобы в Роспотребнадзор на ИП поступали с июня. Дела уже находятся на рассмотрении.
Напомним, что полицейские ранее заставили 17-летнего белгородца вернуть деньги жителю Якутска. Парень обещал продать жителю другого региона электросковороду «Волга-2», взял с него предоплату и больше на связь не выходил.
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