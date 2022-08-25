На I Детский культурный форум в Москве попали семеро юных белгородцев

Posted 25 августа 2022, 11:40
Published 25 августа 2022, 11:40
Modified 2 октября, 14:28
Updated 2 октября, 14:28
В Москве проходит I Детский культурный форум — место встречи для юных музыкантов, танцоров, художников. Продлится он с 24 по 28 августа. Проводит форум Министерство культуры РФ.
Белгородскую область на мероприятии представляют семеро участников. Это ученики Новооскольской школы искусств имени Платонова Андрей Ткачёв (специализация — изобразительное искусство) и Анастасия Курукина (специализация — хореография), а также Кирилл Жихарский (ДШИ Красного Октября, театральное искусство), Сергей Афонин (Детская музыкальная школа № 4 Белгорода, баян), Артём Будов (старооскольская Детская музыкальная школа № 3, балалайка), Семён Штепа (ДШИ № 1 Белгорода, вокал) и Татьяна Тимашова (губкинская Детская музыкальная школа № 1, фортепиано).
Всего в форуме участвуют около 1,5 тыс. детей со всей России. Для ребят проведут мастер-классы по нескольким направлениям: хореография, изобразительное, театральное и музыкальное искусство, традиционные и новые медиа, музеи и выставки, кино и анимация.
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