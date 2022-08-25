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Posted 25 августа 2022, 17:35

Published 25 августа 2022, 17:35

Modified 2 октября, 14:22

Updated 2 октября, 14:22

Гладков напомнил об отпуске без содержания для ухода за пожилыми родителями

25 августа 2022, 17:35
Сюжет
Губернатор
Об инициативе по предоставлению отпуска без содержания для ухода за престарелыми родителями у главы региона Вячеслава Гладкова спросили во время прямой линии.

С данным вопросом к губернатору обратилась белгородка Галина. Она напомнила, что когда-то глава Белгородской области озвучил мысль, что если у человека есть престарелые родители, он может брать отпуск без содержания на срок до трёх месяцев.

Гладков отметил, что данная инициатива успешно воплощена в жизнь. В 2021 году было заключено трёхстороннее соглашение между правительством области, профсоюзами и  предприятиями.

Он добавил, что несколько предприятий в этом формате уже работают. Например, три медорганизации, два учреждения образования, одно учреждение культуры и два учреждения соцзащиты.

Если у вас есть желание, обращайтесь к руководству. Ссылайтесь на то, что такие возможности в  области есть. Если вас не слушают или отказывают, обращайтесь ко мне. Постараюсь переговорить с вашим руководителем и убедить его. Считаю, что инициатива правильная.
Вячеслав Гладков

Напомним, Белгородская область стала первым регионом в России, в котором ввели трёхмесячный отпуск с сохранением места работы для ухода за нетрудоспособными родителями.

#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Губернатор#Инициатива#Родители#Эксклюзив#Уход#Гладков
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