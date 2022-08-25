Гладков напомнил об отпуске без содержания для ухода за пожилыми родителями

Posted 25 августа 2022, 17:35
Published 25 августа 2022, 17:35
Modified 2 октября, 14:22
Updated 2 октября, 14:22
С данным вопросом к губернатору обратилась белгородка Галина. Она напомнила, что когда-то глава Белгородской области озвучил мысль, что если у человека есть престарелые родители, он может брать отпуск без содержания на срок до трёх месяцев.
Гладков отметил, что данная инициатива успешно воплощена в жизнь. В 2021 году было заключено трёхстороннее соглашение между правительством области, профсоюзами и предприятиями.
Он добавил, что несколько предприятий в этом формате уже работают. Например, три медорганизации, два учреждения образования, одно учреждение культуры и два учреждения соцзащиты.
Если у вас есть желание, обращайтесь к руководству. Ссылайтесь на то, что такие возможности в области есть. Если вас не слушают или отказывают, обращайтесь ко мне. Постараюсь переговорить с вашим руководителем и убедить его. Считаю, что инициатива правильная.
Вячеслав Гладков
Напомним, Белгородская область стала первым регионом в России, в котором ввели трёхмесячный отпуск с сохранением места работы для ухода за нетрудоспособными родителями.
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