Андрей Милёхин: Родители могут покупать любые дневники, нет никаких ограничений

Posted 24 августа 2022, 12:57
Published 24 августа 2022, 12:57
Modified 2 октября, 14:24
Updated 2 октября, 14:24
О проблеме сообщила белгородка Татьяна Елисеева. Вопрос она задала в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова.
Мой вопрос касается дневников с белгородской символикой. Почему их приобретение стало фактически принудительным? Мой сын, допустим, хочет дневник более хорошего качества, в твёрдой обложке, с флагом и гербом РФ (не какой-то там разрисованный, пёстрый), ну и, конечно, из бумаги лучшего качества, а должны покупать обратное.
Татьяна Елисеева
На вопрос женщины ответил глава регионального министерства Андрей Милёхин. Он заявил, что каких-либо указаний по покупке дневников с белгородской символикой нет. Более того, при желании можно отказаться от бумажного экземпляра.
Родители могут покупать любые дневники, нет никаких ограничений. Между тем можно обойтись без бумажных дневников, потому что школы области работают в «Виртуальной школе», где есть электронные дневники для детей и электронные журналы для учителей.
Андрей Милёхин
Впрочем, и без дневников трат у родителей перед новым учебным годом хватает. Ранее журналисты «Бел.Ру» подсчитали, сколько стоит собрать в школу первоклассника и ребёнка более старшего возраста.
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