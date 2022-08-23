Белгородские полицейские задержали в Подмосковье мошенников, обещавших деньги за БАДы

Posted 23 августа 2022, 14:20
Published 23 августа 2022, 14:20
Modified 2 октября, 14:26
Updated 2 октября, 14:26
В Московском регионе задержали четверых подозреваемых в серийном мошенничестве, против них возбудили уголовные дела. Троих заключили под стражу, одного оставили под подпиской о невыезде. Граждан подозревают в том, что они обналичивали и распределяли между соучастниками доходы, полученные в результате преступной схемы.
Сама схема работала следующим образом. Россиянам звонили неизвестные, которые представлялись юристами или правоохранителями, и предлагали получить компенсацию за ранее купленные БАДы. Причём суммы они называли заманчивые — во много раз превышающие стоимость самих добавок.
От граждан лишь требовалось заранее уплатить «налог». Доверчивые люди, большинство из которых — пенсионеры, переводили указанные суммы. В итоге они лишались от 30 тыс. до 2 млн рублей. После этого больше с ними на связь никто не выходил.
Пострадавшими стали жители разных регионов РФ. Мошенники заработали на них более 30 млн рублей.
Найти пока удалось тех, кто обналичивал и распределял доходы от преступной схемы. Её организаторы, как предполагают в МВД РФ, скрываются в странах ближнего зарубежья. Там же находится и сеть кол-центров.
Задержали подозреваемых белгородские полицейские вместе с сотрудниками федерального ведомства.
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