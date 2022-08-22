В Грайворонском округе бригады строителей сбегают после обстрелов

Posted 22 августа 2022, 08:34
Published 22 августа 2022, 08:34
Modified 2 октября, 14:19
Updated 2 октября, 14:19
В Новостроевской сельской территории Грайворонского горокруга Белгородской области наблюдаются проблемы на стройке социально-образовательного центра. По словам главы Грайворонского горокруга Геннадия Бондарева, бригады рабочих сбегают после обстрелов.
Никто не желает ехать сюда. На сегодняшний день на объекте находятся 20 человек, работают 11 каменщиков. После позавчерашнего обстрела с объекта сбежала очередная бригада.
Геннадий Бондарев
Также срыв сроков реализации программы развития сельских территорий возможен в Шебекинском горокруге. Однако глава муниципалитета Владимир Жданов заверил, что работы завершатся в срок. Кроме того, отстаёт по срокам установка уличного освещения в селе Корочанского района.
Я смотрю на фотографии, смотрю на графики, потом слушаю Юлию Щедрину [замгубернатора — прим. ред.] и уважаемых глав. На фотографиях у нас нет ничего, всё пустое, строителей нет, одни фундаменты. Осталось два месяца. Главам это не надо, зачем люди в селе? Мы силком глав заставляем делать эти проекты.
Вячеслав Гладков
Напомним, в Шебекинском горокруге строители на 1,5 месяца отставали от графика возведения детсада по госпрограмме.
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