В Белгороде насчитали 243 магазина по продаже пива на розлив

В Белгороде на 100 тыс. горожан приходится 62 магазина разливного пива. Этот показатель такой же, как в и Воронеже, который является городом-миллионником. Вместе с тем он больше, чем у Курска (47 на 100 тыс. человек), но меньше, чем у Тамбова (87 на 100 тыс. человек) и Липецка (69 на 100 тыс. человек).