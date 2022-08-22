В Белгороде насчитали 243 магазина по продаже пива на розлив

Posted 22 августа 2022, 07:11
Published 22 августа 2022, 07:11
Modified 2 октября, 14:26
Updated 2 октября, 14:26
В Белгороде на 100 тыс. горожан приходится 62 магазина разливного пива. Этот показатель такой же, как в и Воронеже, который является городом-миллионником. Вместе с тем он больше, чем у Курска (47 на 100 тыс. человек), но меньше, чем у Тамбова (87 на 100 тыс. человек) и Липецка (69 на 100 тыс. человек).
Всего же в областном центре работает 243 магазина по продаже пива на розлив. Столько точек журналисты насчитали при помощи портала 2GIS. Если сравнивать со столицами других регионов Центрального Черноземья, то больше пивных магазинов в Воронеже (654), Липецке (346) и Тамбове (252). В Курске таких точек меньше — 212.
По данным издания, больше всего пивных магазинов в Белгороде находится в управах «Славянская» (22), «Есенинская» (16) и «Крейда» (15). Чаще всего в областном центре встречались точки под брендами «Хмельник» (21) и «Пивной залив» (15).
Сами горожане таким соседством часто недовольны. На минувшей неделе пенсионерка пожаловалась на личном приёме мэру Антону Иванову, что на углу её подъезда на бульваре Юности, 29 находится три пивных заведения. Многим жителям это приносит дискомфорт из-за шума от покупателей таких магазинов. Более того, подобные заведения иногда обходят запреты и работают допоздна.
Антон Иванов ответил, что жалоб поступает много и что возьмёт вопрос на проработку.
Ранее в облдуме привели статистику, что в Белгороде на первых этажах МКД или в пристройках находится 231 торговый объект, 96 из них — специализированные магазины по продаже пива на розлив.
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