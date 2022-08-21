В Белгороде подорожают поездки на «Яндекс.Такси»

С 26 августа в областном центре поездки на «Яндекс.Такси» станут дороже. Стоимость километра поднимется до 7 рублей в черте города и до 19 рублей за городом. Сейчас стоимость километра в черте города составляет 6,5 рублей, а за городом — 17 рублей.