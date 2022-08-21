В Белгороде подорожают поездки на «Яндекс.Такси»

Posted 21 августа 2022, 09:17
Published 21 августа 2022, 09:17
Modified 2 октября, 14:28
Updated 2 октября, 14:28
С 26 августа в областном центре поездки на «Яндекс.Такси» станут дороже. Стоимость километра поднимется до 7 рублей в черте города и до 19 рублей за городом. Сейчас стоимость километра в черте города составляет 6,5 рублей, а за городом — 17 рублей.
Известно, что в стоимость посадки (в 75 рублей) будут включены 1,6 км и пять минут пути. В настоящий момент минимальные условия посадки — 2 км и шесть минут пути.
Если раньше поездка длиной 13 км и 29 минут стоила 227 рублей по тарифу "Эконом", то теперь её стоимость может достигнуть 232,8 рублей.
Тарифы повысили для того, чтобы улучшить экономику поездок и компенсировать рост цен на обслуживание машин, подчёркивают в пресс-службе Яндекс Go.
Напомним, что «Яндекс.Такси» уже повышал тарифы за поездки в апреле текущего года.
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