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Posted 21 августа 2022, 07:43

Published 21 августа 2022, 07:43

Modified 2 октября, 14:26

Updated 2 октября, 14:26

С начала года белгородцы купили 130 тысяч билетов по «Пушкинской карте»

21 августа 2022, 07:43
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Новости Белгорода
В настоящий момент к программе подключены 186 учреждений культуры области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Белгородская область занимает четвёртое место по распространению «Пушкинских карт» среди регионов ЦФО. В тройку лидеров вошла Москва, Московская и Воронежская области. В Белгородской области лидерами стали Старооскольский и Валуйский горокруга.

Чаще всего «Пушкинскую карту» используют при посещении дворцов культуры, кинотеатров и концертов.

Стоит отметить, что в 2022 году в афишу карты добавили 4 546 событий. В настоящий момент в Белгородской области выдали 71 705 карт. Стать владельцами карты могут белгородцы в возрасте от 14 до 22 лет.

Также напомним, что номинал «Пушкинской карты» повысили до 5 тыс. рублей. Ранее на карту начисляли 3 тыс. рублей.

 

#Общество#Белгородская область#Кинотеатр#Молодежь#Новости Белгорода#Касается каждого#Пушкинская карта
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