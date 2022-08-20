Первая остановка-укрытие появилась в Харькове

Posted 20 августа 2022, 08:21
Published 20 августа 2022, 08:21
Modified 2 октября, 14:27
Updated 2 октября, 14:27
19 августа в Сети появились фотографии необычного объекта. Wi-Fi, камеры, которые позволяют видеть, что происходит снаружи, и 12 сидячих мест, песок для тушения пожаров — это описание новой остановки-укрытия. Появилась она в украинском Харькове.
Из-за СВО власти города пообещали ещё в начале лета заняться установкой безопасных остановок общественного транспорта. В августе задумку воплотили в жизнь.
Напомним, что о начале специальной военной операции Путин объявил 24 февраля 2022 года. По словам президента, завоёвывать территории Украины Россия не собирается. Основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины. Подробнее — в материале «Бел.Ру».
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