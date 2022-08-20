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Posted 20 августа 2022, 08:21

Published 20 августа 2022, 08:21

Modified 2 октября, 14:27

Updated 2 октября, 14:27

Первая остановка-укрытие появилась в Харькове

20 августа 2022, 08:21
Сюжет
Харьков
Фотографиями необычного объекта поделился телеграм-канал «Осторожно, новости». Внутри, по данным издания, есть даже Wi-Fi.

19 августа в Сети появились фотографии необычного объекта. Wi-Fi, камеры, которые позволяют видеть, что происходит снаружи, и 12 сидячих мест, песок для тушения пожаров — это описание новой остановки-укрытия. Появилась она в украинском Харькове.

Из-за СВО власти города пообещали ещё в начале лета заняться установкой безопасных остановок общественного транспорта. В августе задумку воплотили в жизнь.

Напомним, что о начале специальной военной операции Путин объявил 24 февраля 2022 года. По словам президента, завоёвывать территории Украины Россия не собирается. Основная цель — защита жителей Донбасса от киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины. Подробнее — в материале «Бел.Ру».

#Новости#Город#Общество#Харьков#Остановка#Укрытие#СВО#Специальная военная операция
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