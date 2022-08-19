Волонтеры РЭО привлекли внимание к проблемам экологии на фестивале

В экологической лаборатории создали мастерская. В ее стенах любой желающий мог с помощью экошредера измельчить пластиковые крышечки. Там же были созданы все условия для переплавки пластиковой стружки в брелоки, значки, подставки под телефон или стаканы для ручек. Также в эколаборатории состоялись мастер-классы по изготовлению шоперов, бумаги из макулатуры и авосек из трикотажных лент.