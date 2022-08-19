Волонтеры РЭО привлекли внимание к проблемам экологии на фестивале

Posted 19 августа 2022, 09:17
Published 19 августа 2022, 09:17
Modified 3 ноября 2022, 13:12
Updated 3 ноября 2022, 13:12
Мероприятие направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.
Свои двери на фестивале открыли 2 экологических центра оператора и волонтеров-экологов «Делай!». Помимо этого, на фестивале при поддержке Российского экологического оператора состоялся модный показ апсайклинг-одежды. Об этом пишет newsnn.ru
Гендиректор РЭО Денис Буцаев заявил, что в текущем году на фестивале добровольцы организации провели работу по раздельному сбору отходов. Но раздельными контейнерами не удалось охватить всю территорию. Получается, что цель на следующий год уже появилась. Здесь имеется в виду проведение на фестивале масштабной и повсеместной акции по сбору мусора.
Кроме того, в уникальном Опукском природном заповеднике активисты провели субботник. На побережье Черного моря они смогли собрать 18 мешков отходов.
В экологической лаборатории создали мастерская. В ее стенах любой желающий мог с помощью экошредера измельчить пластиковые крышечки. Там же были созданы все условия для переплавки пластиковой стружки в брелоки, значки, подставки под телефон или стаканы для ручек. Также в эколаборатории состоялись мастер-классы по изготовлению шоперов, бумаги из макулатуры и авосек из трикотажных лент.
Отдельные участники посетили фестиваль с уже имеющимися проектами. Свои работы гости продемонстрировали членам профессионального сообщества, чтобы получить их поддержку. К примеру, фирма Ольги Колодиной из Севастополя перерабатывает мусор из стекла, собранного в прибрежной зоне Черного моря. О своем проекте Ольга поведала во время разговора участников арт-кластера с гендиректором Российский экологический оператор. Буцаев пообещал Колодиной поддержать ее проект.
По завершении дня на фестивале провели модный показ апсайклинг-коллекции. Речь идет об одежде, сшитой из старых вещей. Организаторы показа собираются открыть на фестивале магазин одежды и товаров из переработанного пластика. Вся представленная продукция экологична и эстетична. Например, подсвечники из переработанного стекла выглядят как малахит, подытожил глава РЭО.
Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".
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