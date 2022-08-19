Стенд с говорящей упаковкой БСК набрал популярность на ПМЭФ-2022

Гендиректор БСК подтвердил также информацию об итоговых показателях предприятия за 2021 год, назвав их историческими цифрами. Так, производство бикарбоната натрия увеличилось до 218 тысяч тонн, то есть прирост составил 18%. Производство ПВХ возросло до 269 тысяч тонн. Выручка акционерного общества за прошлый год составила более 58,9 миллиарда рублей, а прибыль — 15 миллиардов. Средняя заработная плата сотрудников БСК увеличилась на 16%.