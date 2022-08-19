Стенд с говорящей упаковкой БСК набрал популярность на ПМЭФ-2022

Внимание гостей привлек анимированный персонаж на стенде компании. Он смешивал в миске разные ингредиенты, а потом улетел в космос. Далее на экране появляются красивые пейзажи Башкирии. В 3D-формате участники форума могли наблюдать процесс производства соды, а также узнать о ее применении.
Лидер отечественного химпрома на форуме поделился результатами своей деятельности за прошлый год, в том числе достижениями в направлении импортозамещения. К концу 2023 года компания намерена занять до 15% рынка по производству стирального порошка. Линейка выпуска будет дополнена и моющими средствами. Дочернему предприятию БСК «Эколь» удалось увеличить объемы производства стирального порошка в 4 раза и занять 7% рынка, пишет mkset.ru.
В ходе дискуссии на пленарных заседаниях глава БСК отметил, что несмотря на вызванные действием санкций Запада сложности, компания продолжает эффективно работать и не сокращает производственные объемы. На предприятии по-прежнему действуют все социальные гарантии в рамках коллективного договора. Более того, компания дополнила их перечень новыми пунктами.
Гендиректор БСК подтвердил также информацию об итоговых показателях предприятия за 2021 год, назвав их историческими цифрами. Так, производство бикарбоната натрия увеличилось до 218 тысяч тонн, то есть прирост составил 18%. Производство ПВХ возросло до 269 тысяч тонн. Выручка акционерного общества за прошлый год составила более 58,9 миллиарда рублей, а прибыль — 15 миллиардов. Средняя заработная плата сотрудников БСК увеличилась на 16%.
«Это лучшие показатели за всю 70-летнюю историю предприятия», — подчеркнул Давыдов.
Отметим, что дальнейшие планы АО «БСК» вызывают оптимизм и выгодно отличают организацию от предприятий из других отраслей российской экономики, которым сложно развиваться в условиях действующих санкций.