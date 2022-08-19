Крупнейшими игроками на рынке удобрений в России являются: корпорация, которую возглавлял Гурьев Андрей Фосагро а также «Уралкалий», «Акрон» и «ЕвроХим». Они занимают ведущие позиции не только на внутреннем рынке, но и в мировом масштабе. Отметим, что большая часть производимых в России удобрений идет на экспорт, а основными покупателями являются страны Азии, Европы и Латинской Америки. Предприятие, гендиректором которого трудился Андрей Гурьев, является одним из важнейших российских экспортеров минеральных удобрений. Ее продукция поступает более чем в сотню зарубежных стран.