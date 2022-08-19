Паблики во «ВКонтакте» появились у каждого города и района России

Posted 19 августа 2022, 16:33
Published 19 августа 2022, 16:33
Modified 19 августа 2022, 16:33
Updated 19 августа 2022, 16:33
Особенности экосистемы информирования населения и обратной связи в интернете обсуждались на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге 19 августа.
Минцифры России рассказало о важности взаимодействия с гражданами в социальных сетях, а также отметило необходимость обратной связи. Замминистра Олег Качанов подчеркнул, что государственные органы и администрации населенных пунктов должны быть доступными в интернете. Он рассказал, что федеральным центром разрабатывается экосистема государственной коммуникации, частью которой стали не только площадки обратной связи «Госпаблики», но и подразделы единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме этого, он отметил необходимость перехода в цифровое пространство и информирования населения через официальные государственные сайты с налаженной обратной связью, пишет ura.news.
По данным Андрея Цепелева, заместителя главы АНО «Диалог Регионы», разработка интернет-площадок, регулируемых ФЗ № 270, должна завершиться к 1 декабря 2022 года. Сейчас уже функционируют госпаблики в соцсети «ВКонтакте», работают порталы всех РОИВ из отраслей здравоохранения, спорта, образования, молодежной политики, соцзащиты и культуры. Число госпабликов администраций достигло 2 938, их аудитория превышает 50 млн граждан. В госпабликах каждый пользователь может не только узнать новости о жизни регионов и городов, но и обратиться к администрации и получить ответ. В разработке находится проект по оформлению государственных услуг через паблики в соцсети.
Топ-менеджер «Диалога» отметил, что для грамотного ведения соцсетей и налаживания обратной связи с гражданами необходимо включить в систему все ведомства, в том числе и районные администрации. Чтобы повысить уровень вовлеченности государственных служащих в digital-пространство, «Диалог» создает новые методы работы в интернете, проводит обучение специалистов из регионов.
Известно, что в нескольких пилотных регионах, в которых запущена программа «Госвеб», в работе активно участвует ЦУР.