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Posted 19 августа 2022, 16:33

Published 19 августа 2022, 16:33

Modified 19 августа 2022, 16:33

Updated 19 августа 2022, 16:33

Паблики во «ВКонтакте» появились у каждого города и района России

Паблики во «ВКонтакте» появились у каждого города и района России

19 августа 2022, 16:33
Фото: 1MI.
Администрации всех населенных пунктов, субъектов РФ и социально значимые региональные органы власти создали паблики в соцсети «ВКонтакте» для взаимодействия с гражданами. Это было сделано во исполнение ФЗ № 270, который президент России Владимир Путин подписал 14 июля 2022 года.

Особенности экосистемы информирования населения и обратной связи в интернете обсуждались на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге 19 августа. 

 

Минцифры России рассказало о важности взаимодействия с гражданами в социальных сетях, а также отметило необходимость обратной связи. Замминистра Олег Качанов подчеркнул, что государственные органы и администрации населенных пунктов должны быть доступными в интернете. Он рассказал, что федеральным центром разрабатывается экосистема государственной коммуникации, частью которой стали не только площадки обратной связи «Госпаблики», но и подразделы единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме этого, он отметил необходимость перехода в цифровое пространство и информирования населения через официальные государственные сайты с налаженной обратной связью, пишет ura.news.

 

По данным Андрея Цепелева, заместителя главы АНО «Диалог Регионы», разработка интернет-площадок, регулируемых ФЗ № 270, должна завершиться к 1 декабря 2022 года. Сейчас уже функционируют госпаблики в соцсети «ВКонтакте», работают порталы всех РОИВ из отраслей здравоохранения, спорта, образования, молодежной политики, соцзащиты и культуры. Число госпабликов администраций достигло 2 938, их аудитория превышает 50 млн граждан. В госпабликах каждый пользователь может не только узнать новости о жизни регионов и городов, но и обратиться к администрации и получить ответ. В разработке находится проект по оформлению государственных услуг через паблики в соцсети.

 

Топ-менеджер «Диалога» отметил, что для грамотного ведения соцсетей и налаживания обратной связи с гражданами необходимо включить в систему все ведомства, в том числе и районные администрации. Чтобы повысить уровень вовлеченности государственных служащих в digital-пространство, «Диалог» создает новые методы работы в интернете, проводит обучение специалистов из регионов.

 

Известно, что в нескольких пилотных регионах, в которых запущена программа «Госвеб», в работе активно участвует ЦУР.

 

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