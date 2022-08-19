Паблики во «ВКонтакте» появились у каждого города и района России

По данным Андрея Цепелева, заместителя главы АНО «Диалог Регионы», разработка интернет-площадок, регулируемых ФЗ № 270, должна завершиться к 1 декабря 2022 года. Сейчас уже функционируют госпаблики в соцсети «ВКонтакте», работают порталы всех РОИВ из отраслей здравоохранения, спорта, образования, молодежной политики, соцзащиты и культуры. Число госпабликов администраций достигло 2 938, их аудитория превышает 50 млн граждан. В госпабликах каждый пользователь может не только узнать новости о жизни регионов и городов, но и обратиться к администрации и получить ответ. В разработке находится проект по оформлению государственных услуг через паблики в соцсети.