Дожди с грозами надвигаются на Белгородскую область

Posted 19 августа 2022, 12:29
Published 19 августа 2022, 12:29
Modified 2 октября, 14:31
Updated 2 октября, 14:31
В Белгородской области 20 августа будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура составит +14…+19 ˚С. Ветер восточный 7–12 м/с.
Днём в отдельных районах пройдут небольшие дожди. При этом потеплеет до +23…+28 ˚С. Ветер 9–14 м/с.
В Белгороде в субботу и воскресенье будет облачно. По ночам будут идти небольшие дожди при +17 ˚С. Днём без осадков, а температура составит около +26 ˚С.
Такая погода станет для Белгорода небольшой передышкой. По прогнозу Гидрометцентра, с понедельника в город вернётся жара. Как минимум до четверга, 25 августа, температура не опустится ниже +30 ˚С, осадков при этом не ожидается.
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