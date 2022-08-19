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Posted 19 августа 2022, 12:29

Published 19 августа 2022, 12:29

Modified 2 октября, 14:31

Updated 2 октября, 14:31

Дожди с грозами надвигаются на Белгородскую область

19 августа 2022, 12:29
Сюжет
МЧС
Осадки могут идти как ночью, так и днём, сообщает МЧС. Температура воздуха в светлое время суток в субботу поднимется до +28 ˚С. В целом же выходные будут тёплыми, но облачными — это станет для белгородцев небольшой передышкой перед следующей жаркой неделей.

В Белгородской области 20 августа будет облачная с прояснениями погода. Ночью ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура составит +14…+19 ˚С. Ветер восточный 7–12 м/с.

Днём в отдельных районах пройдут небольшие дожди. При этом потеплеет до +23…+28 ˚С. Ветер 9–14 м/с.

В Белгороде в субботу и воскресенье будет облачно. По ночам будут идти небольшие дожди при +17 ˚С. Днём без осадков, а температура составит около +26 ˚С.

Такая погода станет для Белгорода небольшой передышкой. По прогнозу Гидрометцентра, с понедельника в город вернётся жара. Как минимум до четверга, 25 августа, температура не опустится ниже +30 ˚С, осадков при этом не ожидается.

#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#МЧС#Погода#Гроза#Дождь#Гидрометцентр#Прогноз погоды#Белгород
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