Белгородец устроил смертельное ДТП в попытке не сбить косулю

ДТП случилось в конце октября на трассе Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол. 39-летний оскольчанин ехал на высокой скорости. На дорогу выбежала косуля, и чтобы не сбить её, водитель грузового тягача резко затормозил, его вынесло на встречку. Там он столкнулся с «Ладой» — сидевший за рулём легковушки мужчина погиб на месте.