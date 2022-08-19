Белгородец устроил смертельное ДТП в попытке не сбить косулю

Posted 19 августа 2022, 11:13
Published 19 августа 2022, 11:13
Modified 2 октября, 14:23
Updated 2 октября, 14:23
ДТП случилось в конце октября на трассе Старый Оскол — Чернянка — Новый Оскол. 39-летний оскольчанин ехал на высокой скорости. На дорогу выбежала косуля, и чтобы не сбить её, водитель грузового тягача резко затормозил, его вынесло на встречку. Там он столкнулся с «Ладой» — сидевший за рулём легковушки мужчина погиб на месте.
Против водителя тягача завели уголовное дело за нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Чернянский районный суд признал его виновным и приговорил к одному году. Отбывать наказание мужчина будет в колонии-поселении.
Помимо этого, суд лишил оскольчанина права заниматься работой, связанной с управлением транспорта, на 1,5 года. Приговор в силу не вступил.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Грицков Евгений Викторович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Рекламный отдел:
Телефон: +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email: [email protected] / [email protected]