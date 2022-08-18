Производство удобрений в России: обзор индустрии

Производство удобрений в России продолжает развиваться. Компании вкладывают значительные средства в модернизацию оборудования, повышение эффективности и снижение воздействия на окружающую среду. В то же время, растущий спрос на удобрения во всем мире предоставляет российским производителям новые возможности для расширения экспорта.