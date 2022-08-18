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Posted 18 августа 2022, 17:01

Published 18 августа 2022, 17:01

Modified 18 августа 2022, 17:01

Updated 18 августа 2022, 17:01

На пожарах в Рязанской области работают силы МЧС при участии местных властей

18 августа 2022, 17:01
МЧС РФ и региональные власти контролируют мероприятия по тушению пожаров в Рязанской области и ведут работы по оказанию помощи жителям региона.

В совещании, которое было посвящено координации деятельности ведомств, вовлеченных в работы по ликвидации огня, глава МЧС РФ Александр Куренков заявил о необходимости обеспечения эффективной работы группировки сил и средств РСЧС. Также он дал поручение усиливать действия в случае необходимости, активно привлекая добровольную пожарную охрану. 

 

Министр обратился к главам ФО — в первую очередь Центрального и Приволжского — с просьбой об организации мероприятий по обновлению и расширению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов. Он подчеркнул, что эти работы должны проводиться с учетом актуальной на данный момент пожарной обстановки. Также министр потребовал запретить огневые работы на сельхозугодьях и близ населенных пунктов во избежание перехода огня на земли лесного фонда. Кроме того, он распорядился усилить контроль арендаторами лесных участков действий по противопожарному обустройству лесов и обеспечить запрет на посещение лесных территорий до нормализации ситуации, сообщает ryazpressa.ru.

 

По данным Минприроды РФ, в работах по устранению пожаров в Рязанской области участвуют 850 человек. Губернатор области находится на связи с ведомством. Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что региональные и федеральные структуры трудятся в одной команде. К очагам направлены межрегиональная группировка, специалисты Рослесхоза и МЧС. Оценку ситуации пока давать рано, резюмировал Козлов.

 

К тушению пожаров привлечены триста единиц техники и четыре вертолета МЧС РФ.

 

Известно, что в регион направлены самолеты МЧС РФ: два Ил-76 и амфибия Бе-200ЧС, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8.

 

Сейчас в области продолжают действовать 4 очага лесных пожаров — в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.

#Общество
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