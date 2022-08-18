На пожарах в Рязанской области работают силы МЧС при участии местных властей

Министр обратился к главам ФО — в первую очередь Центрального и Приволжского — с просьбой об организации мероприятий по обновлению и расширению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов. Он подчеркнул, что эти работы должны проводиться с учетом актуальной на данный момент пожарной обстановки. Также министр потребовал запретить огневые работы на сельхозугодьях и близ населенных пунктов во избежание перехода огня на земли лесного фонда. Кроме того, он распорядился усилить контроль арендаторами лесных участков действий по противопожарному обустройству лесов и обеспечить запрет на посещение лесных территорий до нормализации ситуации, сообщает ryazpressa.ru.