РЭО осветил программу фестиваля «Таврида.Арт»

«Чистота начинается с нас самих, и эковолонтеры вселяют надежду на то, что в будущем большинство жителей нашей необъятной страны будут привержены модели осознанного потребления и будут бережно относиться к окружающей среде», — поделился Денис Буцаев. Он также добавил: РЭО со своей стороны всегда будет рад поддержать проекты и любые начинания, связанные с решением экологических проблем, вопросов утилизации ТКО и сокращения объемов их захоронения. Все это направлено на формирование экономики замкнутого цикла в России.