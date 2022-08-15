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Posted 15 августа 2022, 11:10

Published 15 августа 2022, 11:10

Modified 15 августа 2022, 11:39

Updated 15 августа 2022, 11:39

Добрался ли новый штамм COVID-19 «кентавр» до Белгорода?

Добрался ли новый штамм COVID-19 «кентавр» до Белгорода?

15 августа 2022, 11:10
Фото: 1MI. Добрался ли новый штамм COVID-19 «кентавр» до Белгорода?
В Белгороде обсуждают новый виток эпидемии, вызванный завозом новых штаммов коронавируса — «кентавр» и «ниндзя». Каковы симптомы у «кентавра»? Чем он отличается от предыдущих штаммов? Какие прогнозы делают врачи? Читайте в нашей статье.

Россия обеспокоена новой вспышкой коронавируса, которую спровоцировали мутировавшие подвиды (подварианты) омикрона — BA 2.75, BA 4 и BA 5. Первый получил название «кентавр», два других — «ниндзя», за быстроту распространения. Действительно, именно высокую контагиозность, способность заражать буквально мгновенно отмечают вирусологи у новых штаммов.

Обнаруженный в мае на территории Индии «кентавр» уже спустя месяц циркулировал в странах Западной Европы, а через два был выявлен и в России. Конечно, первый и основной удар приняли на себя крупнейшие города — Москва и Санкт-Петербург. Но уже и в регионах отмечают тревожную обстановку, так как каждый день число инфицированных коронавирусом умеренно, но неуклонно растет.

По состоянию на конец июля суточный прирост заболевших в Белгородской области составлял 15-16 человек, а вот 10 августа эта цифра выросла уже до 101. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пока ситуация не вызывает беспокойства, однако меры на случай вспышки в области уже предприняты. Об этом сообщает Минздрав региона.    

Так, по словам главврача горбольницы № 2 Романа Проценко, в новом ковидном госпитале подготовлен необходимый коечный фонд, который понемногу начинает заполняться пациентами.

Ковидный коечный фонд в Белгородской области
Ковидный коечный фонд в Белгородской области. Фото: 1MI

Симптомы нового штамма ковида «кентавр»

Симптомы «кентавра» очень похожи на симптомы омикрона, недаром ведь вирусы родственные. Так, на первом месте среди общих признаков стоит боль в горле, затем идут невысокая температура и кашель.

Причем у заразившихся «кентавром» пациентов нет грудного душераздирающего кашля, как в случае с другими штаммами, например дельтой. Врачи объясняют это тем, что инфекция не спускается в легкие, а концентрируется в верхних дыхательных путях. Поэтому пациенты, инфицированные «кентавром», практически не сталкиваются с поражением легких и чаще всего лечатся дома.

Также фактически ушли из списка симптомов заражения коронавирусом лихорадка и пресловутая потеря обоняния. Раньше последний симптом был лакмусовой бумажкой, по которой заболевшие могли заподозрить именно коронавирус, а не другое вирусное заболевание.

Однако среди симптомов «кентавра» появилось кое-то новое — кишечное расстройство. Ранее пациенты очень редко жаловались на диарею и боли в животе, рассказали медики.

Симптомы нового штамма ковида «кентавр»
Симптомы нового штамма ковида «кентавр». Фото: 1MI

Насколько опасен «кентавр» для белгородцев?

Существенный прирост числа заболевших коронавирусом в Белгородской области не может не тревожить местное население.  

В данный момент в стационарах находятся почти 90 человек, один из которых — на ИВЛ. Дома от коронавирусной инфекции лечатся более 700 белгородцев.  

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников:

«Несмотря на прирост заболевших коронавирусом, количество пациентов в стационаре не растет. Болезнь белгородцы переносят в основном в легкой форме. У пациентов наблюдаются температура и симптомы ОРВИ».

Сейчас в регионе открыты четыре ковидных стационара: инфекционный центр в Терновке, детская областная больница в Белгороде, хирургический и акушерский корпуса в Шебекинском городском округе и Чернянская районная больница. Каждое из этих медучреждений способно принять до 155 пациентов.

Однако коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян падает — это подтверждают многочисленные исследования. Сегодня данный показатель составляет 7,4%. Это значит, что без повторной вакцинации не обойтись. Власти Белгорода призвали всех жителей записываться на вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.

Кстати, вакцинация сейчас проводится только одной вакциной — «Спутник V». Других вариантов нет. Тем, кто хочет получить «Спутник Лайт», в качестве бустерной дозы вводят первый компонент «Спутника V».

Пункты вакцинации открыты для белгородцев во всех поликлиниках, больницах и других медучреждениях. Недавно для удобства горожан был организован прививочный пункт в торговом центре «Мега Гринн». Отмечается, что все прививки проводятся на бесплатной основе. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Насколько опасен «кентавр» для белгородцев?
Насколько опасен «кентавр» для белгородцев?. Фото: piqsels.com
#Вакцина#Вирус#Штамм#Омикрон
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