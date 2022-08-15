Добрался ли новый штамм COVID-19 «кентавр» до Белгорода?

Posted 15 августа 2022, 11:10
Published 15 августа 2022, 11:10
Modified 15 августа 2022, 11:39
Updated 15 августа 2022, 11:39
Россия обеспокоена новой вспышкой коронавируса, которую спровоцировали мутировавшие подвиды (подварианты) омикрона — BA 2.75, BA 4 и BA 5. Первый получил название «кентавр», два других — «ниндзя», за быстроту распространения. Действительно, именно высокую контагиозность, способность заражать буквально мгновенно отмечают вирусологи у новых штаммов.
Обнаруженный в мае на территории Индии «кентавр» уже спустя месяц циркулировал в странах Западной Европы, а через два был выявлен и в России. Конечно, первый и основной удар приняли на себя крупнейшие города — Москва и Санкт-Петербург. Но уже и в регионах отмечают тревожную обстановку, так как каждый день число инфицированных коронавирусом умеренно, но неуклонно растет.
По состоянию на конец июля суточный прирост заболевших в Белгородской области составлял 15-16 человек, а вот 10 августа эта цифра выросла уже до 101. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пока ситуация не вызывает беспокойства, однако меры на случай вспышки в области уже предприняты. Об этом сообщает Минздрав региона.
Так, по словам главврача горбольницы № 2 Романа Проценко, в новом ковидном госпитале подготовлен необходимый коечный фонд, который понемногу начинает заполняться пациентами.
Симптомы «кентавра» очень похожи на симптомы омикрона, недаром ведь вирусы родственные. Так, на первом месте среди общих признаков стоит боль в горле, затем идут невысокая температура и кашель.
Причем у заразившихся «кентавром» пациентов нет грудного душераздирающего кашля, как в случае с другими штаммами, например дельтой. Врачи объясняют это тем, что инфекция не спускается в легкие, а концентрируется в верхних дыхательных путях. Поэтому пациенты, инфицированные «кентавром», практически не сталкиваются с поражением легких и чаще всего лечатся дома.
Также фактически ушли из списка симптомов заражения коронавирусом лихорадка и пресловутая потеря обоняния. Раньше последний симптом был лакмусовой бумажкой, по которой заболевшие могли заподозрить именно коронавирус, а не другое вирусное заболевание.
Однако среди симптомов «кентавра» появилось кое-то новое — кишечное расстройство. Ранее пациенты очень редко жаловались на диарею и боли в животе, рассказали медики.
Существенный прирост числа заболевших коронавирусом в Белгородской области не может не тревожить местное население.
В данный момент в стационарах находятся почти 90 человек, один из которых — на ИВЛ. Дома от коронавирусной инфекции лечатся более 700 белгородцев.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников:
«Несмотря на прирост заболевших коронавирусом, количество пациентов в стационаре не растет. Болезнь белгородцы переносят в основном в легкой форме. У пациентов наблюдаются температура и симптомы ОРВИ».
Сейчас в регионе открыты четыре ковидных стационара: инфекционный центр в Терновке, детская областная больница в Белгороде, хирургический и акушерский корпуса в Шебекинском городском округе и Чернянская районная больница. Каждое из этих медучреждений способно принять до 155 пациентов.
Однако коллективный иммунитет к коронавирусу у россиян падает — это подтверждают многочисленные исследования. Сегодня данный показатель составляет 7,4%. Это значит, что без повторной вакцинации не обойтись. Власти Белгорода призвали всех жителей записываться на вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса.
Кстати, вакцинация сейчас проводится только одной вакциной — «Спутник V». Других вариантов нет. Тем, кто хочет получить «Спутник Лайт», в качестве бустерной дозы вводят первый компонент «Спутника V».
Пункты вакцинации открыты для белгородцев во всех поликлиниках, больницах и других медучреждениях. Недавно для удобства горожан был организован прививочный пункт в торговом центре «Мега Гринн». Отмечается, что все прививки проводятся на бесплатной основе. При себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.