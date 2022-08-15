Добрался ли новый штамм COVID-19 «кентавр» до Белгорода?

Обнаруженный в мае на территории Индии «кентавр» уже спустя месяц циркулировал в странах Западной Европы, а через два был выявлен и в России. Конечно, первый и основной удар приняли на себя крупнейшие города — Москва и Санкт-Петербург. Но уже и в регионах отмечают тревожную обстановку, так как каждый день число инфицированных коронавирусом умеренно, но неуклонно растет.