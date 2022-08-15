Что происходит на рынке недвижимости в городе Белгород

Заметим, данный расчет построен на условии, что квартира приобретается за полную стоимость без ипотеки. Соответственно, в нем не учтен налог с продажи недвижимости, находящейся в собственности менее 3 лет, сопутствующие расходы на делопроизводство, и т. д.