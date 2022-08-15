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Posted 15 августа 2022, 08:35

Published 15 августа 2022, 08:35

Modified 15 августа 2022, 08:35

Updated 15 августа 2022, 08:35

Что происходит на рынке недвижимости в городе Белгород

Что происходит на рынке недвижимости в городе Белгород

15 августа 2022, 08:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
Каждый день на рынке недвижимости заключаются новые сделки. Что продают и покупают россияне, выгодно ли инвестировать в недвижимость, можно узнать из аналитических данных.

В данной статье посчитаем, сколько можно заработать, покупая квартиру с целью дальнейшей перепродажи. Для этого воспользуемся аналитическими данными о том, как менялась стоимость недвижимости в г. Белгород с 2019 года.

Белгород – город в Белгородской Области с населением 356 тыс. человек (по данным на 01.07.2022). Эти цифры влияют и на объем рынка жилых объектов, и на спрос, который мы наблюдаем со стороны покупателей.

Точка отсчета: сколько стоит кв. метр в г. Белгород

По данным на 01.07.2022., средняя стоимость квадратного метра в новостройке составила 118 тыс. руб., а на вторичном рынке – 97 тыс. руб.

График иллюстрирует, как менялась цена в жилом секторе г. Белгород. За выбранный период стоимость квадратного метра нового жилья изменилась на 20 тыс. руб., а вторичного – на 16 тыс. руб.

Какие факторы влияют на стоимость кв. метра в г. Белгород

Сезонная динамика цен на новостройки

График «Рост стоимости м² в новостройке в зависимости от сезона, %» наглядно показывает, в какой сезон выгодно купить новостройку, а в какой лучше воздержаться от приобретения.

Так, видим, что весна является не самым удачным сезоном для покупки жилья в новостройках, в этот период цены растут в среднем на 20.33%.

При этом осенью цены на новые объекты корректируются в среднем на -8.0%.

Сезонная динамика цен на вторичку

Похожую картину наблюдаем и на вторичном рынке. График «Рост стоимости м² вторички, %» показывает, что активнее всего подрастают цены на жилье весной, в среднем этот показатель составляет 11.33%. Летом динамика замедляется, цены на вторичку в г. Белгород падают в среднем до -1.25%.

Количество продаваемых квартир в г. Белгород

На графике «Белгород. Количество продаваемых объектов» можем оценить, как меняется активность продавцов и число их предложений (по данным крупного сайта – агрегатора для поиска недвижимости).

За сколько дней можно продать квартиру в г. Белгород

По данным сервиса для поиска и продажи недвижимости (на 01.07.2022 г.), с момента размещения объявления о продаже вторичного жилья до даты закрытия объявления проходит в среднем 57 дней. Это важно учитывать, оценивая представленные на рынке варианты или, например, оформляя заявку на ипотечный кредит.

Считаем рентабельность купли-продажи квартиры в г. Белгород

Покупка недвижимости по-прежнему остается для россиян одним из самых популярных способов вложить деньги. Во-первых, недвижимое имущество материально и вполне осязаемо. Во-вторых, квартиру или дом можно сдать, получая стабильный дополнительный доход. В-третьих, цены на рынке недвижимости с годами стабильно растут, даже несмотря на незначительные периодические откаты назад.

Но выгодно ли инвестировать в недвижимость с целью получения высокой доходности? Давайте попробуем рассчитать рентабельность покупки новостройки в г. Белгород с целью дальнейшей перепродажи.

Формула расчета:

Рентабельность продажи новостройки в г. Белгород = стоимость м² на вторичку в текущем месяце – стоимость м² на новостройку за N-год) / Стоимость м² на новостройку за N-год * 100% / количество лет с момента покупки новостройки

Данная формула позволяет вычислить, сколько процентов годовых могла бы принести продажа новостройки через N лет. И сравнить эти цифры с доходностью других инвестиционных инструментов – например, банковских вкладов.

Заметим, данный расчет построен на условии, что квартира приобретается за полную стоимость без ипотеки. Соответственно, в нем не учтен налог с продажи недвижимости, находящейся в собственности менее 3 лет, сопутствующие расходы на делопроизводство, и т. д.

Согласно подсчетам, если вы:

●    купили новостройку год назад и продали ее сегодня, то это принесло бы вам 13.4% годовых;

●    купили новостройку 2 года назад и продали ее сегодня, то это принесло бы вам 26.0% годовых;

●    купили новостройку 3 года назад и продали ее сегодня, то это принесло бы вам 26.5% годовых.

Важно отметить, что доходность от перепродажи недвижимости может сильно отличаться в зависимости от региона. Поэтому нельзя сделать общий вывод о том, выгодно или невыгодно вкладывать деньги в покупку квартиры.

Чтобы оценить инвестиционную привлекательность объекта, нужны данные по конкретному региону или населенному пункту. Такую аналитику показывают крупные сервисы недвижимости, которые работают с большими массивами объявлений в разных частях России.

#Недвижимость#Вторичка#Новостройки
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