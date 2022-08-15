Что происходит на рынке недвижимости в городе Белгород

Posted 15 августа 2022, 08:35
Published 15 августа 2022, 08:35
Modified 15 августа 2022, 08:35
Updated 15 августа 2022, 08:35
В данной статье посчитаем, сколько можно заработать, покупая квартиру с целью дальнейшей перепродажи. Для этого воспользуемся аналитическими данными о том, как менялась стоимость недвижимости в г. Белгород с 2019 года.
Белгород – город в Белгородской Области с населением 356 тыс. человек (по данным на 01.07.2022). Эти цифры влияют и на объем рынка жилых объектов, и на спрос, который мы наблюдаем со стороны покупателей.
По данным на 01.07.2022., средняя стоимость квадратного метра в новостройке составила 118 тыс. руб., а на вторичном рынке – 97 тыс. руб.
График иллюстрирует, как менялась цена в жилом секторе г. Белгород. За выбранный период стоимость квадратного метра нового жилья изменилась на 20 тыс. руб., а вторичного – на 16 тыс. руб.
График «Рост стоимости м² в новостройке в зависимости от сезона, %» наглядно показывает, в какой сезон выгодно купить новостройку, а в какой лучше воздержаться от приобретения.
Так, видим, что весна является не самым удачным сезоном для покупки жилья в новостройках, в этот период цены растут в среднем на 20.33%.
При этом осенью цены на новые объекты корректируются в среднем на -8.0%.
Похожую картину наблюдаем и на вторичном рынке. График «Рост стоимости м² вторички, %» показывает, что активнее всего подрастают цены на жилье весной, в среднем этот показатель составляет 11.33%. Летом динамика замедляется, цены на вторичку в г. Белгород падают в среднем до -1.25%.
На графике «Белгород. Количество продаваемых объектов» можем оценить, как меняется активность продавцов и число их предложений (по данным крупного сайта – агрегатора для поиска недвижимости).
По данным сервиса для поиска и продажи недвижимости (на 01.07.2022 г.), с момента размещения объявления о продаже вторичного жилья до даты закрытия объявления проходит в среднем 57 дней. Это важно учитывать, оценивая представленные на рынке варианты или, например, оформляя заявку на ипотечный кредит.
Покупка недвижимости по-прежнему остается для россиян одним из самых популярных способов вложить деньги. Во-первых, недвижимое имущество материально и вполне осязаемо. Во-вторых, квартиру или дом можно сдать, получая стабильный дополнительный доход. В-третьих, цены на рынке недвижимости с годами стабильно растут, даже несмотря на незначительные периодические откаты назад.
Но выгодно ли инвестировать в недвижимость с целью получения высокой доходности? Давайте попробуем рассчитать рентабельность покупки новостройки в г. Белгород с целью дальнейшей перепродажи.
Формула расчета:
Рентабельность продажи новостройки в г. Белгород = стоимость м² на вторичку в текущем месяце – стоимость м² на новостройку за N-год) / Стоимость м² на новостройку за N-год * 100% / количество лет с момента покупки новостройки
Данная формула позволяет вычислить, сколько процентов годовых могла бы принести продажа новостройки через N лет. И сравнить эти цифры с доходностью других инвестиционных инструментов – например, банковских вкладов.
Заметим, данный расчет построен на условии, что квартира приобретается за полную стоимость без ипотеки. Соответственно, в нем не учтен налог с продажи недвижимости, находящейся в собственности менее 3 лет, сопутствующие расходы на делопроизводство, и т. д.
Согласно подсчетам, если вы:
● купили новостройку год назад и продали ее сегодня, то это принесло бы вам 13.4% годовых;
● купили новостройку 2 года назад и продали ее сегодня, то это принесло бы вам 26.0% годовых;
● купили новостройку 3 года назад и продали ее сегодня, то это принесло бы вам 26.5% годовых.
Важно отметить, что доходность от перепродажи недвижимости может сильно отличаться в зависимости от региона. Поэтому нельзя сделать общий вывод о том, выгодно или невыгодно вкладывать деньги в покупку квартиры.
Чтобы оценить инвестиционную привлекательность объекта, нужны данные по конкретному региону или населенному пункту. Такую аналитику показывают крупные сервисы недвижимости, которые работают с большими массивами объявлений в разных частях России.