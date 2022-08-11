Политики и бизнес-сообщество выступили против внесения поправок в закон «О рекламе»

Posted 11 августа 2022, 08:17
Published 11 августа 2022, 08:17
Modified 11 августа 2022, 08:17
Updated 11 августа 2022, 08:17
Мероприятие посетили свыше 200 организаций, и более 300 компаний присоединились к трансляции съезда через интернет, передают newizv.ru. В объединение вошли 554 организации из разных субъектов РФ. На съезд прибыли члены четырех партий парламента, а также представители органов власти и общественных институтов.
Законопроект предложил депутат ЕР Артем Кирьянов, поэтому документ получил неформальное название по его фамилии - «закон Кирьянова».
От лица всего бизнес-сообщества уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева озвучила единогласное мнение в отношении «закона Кирьянова». Она рассказала, что бизнесмены однозначно негативно относятся к законопроекту. Они считают, что документ повлечет за собой закрытие 90% компаний, которые занимаются наружной рекламой. Все эти организации закредитованы. Объем их задолженности по кредитам составляет свыше 15 миллиардов рублей. Если закон начнет действовать, то порядка 150 000 сотрудников могут лишиться своих рабочих мест.
Минеева подчеркнула, что в случае принятия документа гражданам придется заниматься куплей-продажей товаров через мессенджеры. Это сопряжено с большими рисками, поскольку эти каналы не контролируются. Еще одним негативным последствием изменений станет искусственная монополизация рекламной отрасли. На этот же момент обратил внимание глава Минцифры России Максут Шадаев.
Члены политических партий солидарны с предпринимателями в отношении законопроекта.
По словам главы ЛДПР, председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, по приблизительным подсчетам бюджеты регионов будут терять свыше 3 миллиардов рублей в год, а бюджеты муниципалитетов – около 4,3 миллиарда рублей.
Депутат Госдумы, первый замглавы фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Дмитрий Гусев подчеркнул, что на данный момент в документ предлагается внести не менее ста поправок. Такие предложения поступили от НКО «АКАР», представителей онлайн-торговли, бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, маркетплейса Ozon, одной из крупнейших российских площадок объявлений «Авито», а также от Союза операторов наружной рекламы.
Как рассказал депутат Госдумы Михаил Романов, в правительстве Санкт-Петербурга подробно ознакомились с документом. В результате было выявлено, что некоторые его положения идут вразрез с действующими правовыми нормами. В ФАС просят не торопиться с принятием поправок и продлить рассмотрение законопроекта еще на 15 дней.
Следует отметить, что Федеральная антимонопольная служба России и МВД также против предлагаемых изменений. Романов отметил, что поправки противоречат законам об охране объектов культурного наследия и нарушают установленные госстандарты по безопасности дорожного движения.
Более 30 субъектов РФ считают «закон Кирьянова» монопольным и активно выступают против его принятия. Абсолютное большинство субъектов рекламной отрасли и политических партий также акцентируют внимание на том, что законопроект не проработан. Поэтому с его принятием не нужно торопиться.
Все поступившие от участников съезда предложения по доработке будут учтены при дальнейшей работе над законопроектом, который вызвал столь сильный резонанс.