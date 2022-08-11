Политики и бизнес-сообщество выступили против внесения поправок в закон «О рекламе»

От лица всего бизнес-сообщества уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева озвучила единогласное мнение в отношении «закона Кирьянова». Она рассказала, что бизнесмены однозначно негативно относятся к законопроекту. Они считают, что документ повлечет за собой закрытие 90% компаний, которые занимаются наружной рекламой. Все эти организации закредитованы. Объем их задолженности по кредитам составляет свыше 15 миллиардов рублей. Если закон начнет действовать, то порядка 150 000 сотрудников могут лишиться своих рабочих мест.